En el primer trimestre, Compañía Minera Volcan registró ventas por US$ 361.3 millones, un crecimiento de 30% frente al mismo periodo del 2025. El desempeño estuvo impulsado por el alza en los precios de los metales, especialmente de la plata, cuyo valor promedio se incrementó en más de 150% interanual. La mejora también se reflejó en sus indicadores de rentabilidad. El EBITDA ajustado alcanzó los US$ 178.1 millones, mientras que la utilidad neta sumó US$ 71.8 millones entre enero y marzo, más del doble de los US$ 34.5 millones reportados en igual periodo de 2025. En este contexto, Fitch Ratings decidió elevar la calificación crediticia de la compañía. ¿Qué factores sustentaron esta mejora y cuáles son las perspectivas que observa la agencia para la minera peruana?

En detalle, la calificadora de riesgo Fitch elevó la nota crediticia (IDR) de Volcan de “B” a “B+”, tanto en moneda local como extranjera, con perspectiva estable. En la misma línea, mejoró la calificación de sus bonos garantizados con vencimiento en 2030 y 2032 a “B+”, con una recuperación estimada en “RR4”.

LEA TAMBIÉN Volcan culmina túnel clave en proyecto Romina y acelera inicio de nueva operación minera

El IDR —indicador que mide la probabilidad de que una empresa, banco o gobierno deje de cumplir sus obligaciones financieras— refleja así una mejora en la percepción de riesgo de la minera peruana. El principal argumento detrás de la decisión, indicó el reporte presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), fue el avance del proyecto Romina, que se mantiene dentro del presupuesto y los plazos establecidos.

En su reporte, Fitch reconoce en Volcan un perfil crediticio en proceso de consolidación. A favor de la minera juegan varios factores, explicó, tales como: el avance del proyecto Romina que ha reducido el riesgo operativo; a lo que suma que la compañía cuenta con una sólida posición de liquidez y no enfrenta vencimientos significativos de deuda hasta 2032. A ello se agregan mejores perspectivas para la producción de zinc y plata, así como la recuperación operativa observada en sus unidades Yauli y Chungar.

Sin embargo, la calificadora identificó hasta cuatro factores que, por ahora, impiden una mejora adicional en la calificación crediticia: la concentración de todas sus operaciones en Perú, la escasa diversificación de productos, la vida útil relativamente corta de sus minas —en torno a cinco años— y una posición de costos moderada dentro de la industria.

En cuanto a las perspectivas financieras, Fitch proyectó que el ratio de deuda neta sobre EBITDA caerá a alrededor de 1.2 veces entre 2026 y 2028, frente a las 2.0 veces registradas en 2024 y 2025. Detrás de esa mejora, argumentó, se conjugan tres elementos: precios más altos del zinc y la plata, mayor producción en Yauli y Chungar, y el inicio de operaciones de Romina.

LEA TAMBIÉN Volcan compra empresa de generación hidroeléctrica en Junín por US$19 millones

Fitch destacó que el proyecto Romina se mantiene dentro del presupuesto y cronograma previstos, reduciendo el riesgo de ejecución para la minera. Foto: Andina

Romina: el motor de crecimiento de Volcan en Perú

Para Fitch, el proyecto Romina es la apuesta central de Volcan en el corto plazo . La calificadora espera que inicie producción comercial durante 2026 y alcance su plena capacidad en 2027, cuando también comenzará a sustituir gradualmente a la mina Alpamarca.

El reporte detalló que en términos económicos, su impacto será creciente: Romina aportaría cerca del 10% de los ingresos de la compañía en 2026 y escalaría hasta el 20% entre 2027 y 2028. Más allá de los números, Fitch remarcó que el proyecto permitirá reducir costos y, sobre todo, extender la vida operativa de la empresa, uno de sus puntos más débiles ante los analistas .

LEA TAMBIÉN Volcan y una nueva vida a San Cristóbal: el proyecto para seguir operando mina en Junín

En el plano financiero, Fitch estimó que Volcan cerrará 2026 con un EBITDA cercano a los US$ 840 millones. Para el período 2026-2028, la calificadora proyectó inversiones de capital de alrededor de US$ 400 millones anuales y un flujo de caja libre positivo promedio de US$ 80 millones por año. No obstante, advirtió que una política de dividendos agresiva o adquisiciones financiadas con deuda podrían deteriorar estas métricas.

Al 31 de marzo de 2026, Volcan contaba con US$ 295 millones en caja y equivalentes frente a una deuda total de US$ 818 millones, de la cual US$ 750 millones corresponden a bonos con vencimiento en 2032. La posición de liquidez es holgada por ahora, aunque la concentración del vencimiento en un solo instrumento es un factor que los mercados seguirán de cerca, agregó Fitch.

Además, dejó en claro que una nueva mejora en la calificación dependerá de varios logros simultáneos: ampliar la escala operativa, extender la vida útil de las minas hacia los diez años, mantener un flujo de caja libre positivo o neutral, reducir costos de producción y sostener un apalancamiento por debajo de las 2.5 veces.

Por el contrario, la nota crediticia podría deteriorarse si Romina sufre retrasos en su puesta en marcha, si la vida útil de las minas cae por debajo de cinco años, si los costos se deterioran o si el apalancamiento supera las 3.5 veces de forma sostenida.