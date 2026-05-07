Volcan Compañía Minera culminó al 100% el túnel de integración del Proyecto Romina, ubicado en Huaral, en la región Lima, una obra considerada clave para el inicio de operaciones de uno de los principales proyectos de crecimiento de la empresa. La infraestructura conecta directamente el yacimiento con la planta concentradora de Alpamarca y marca el cierre de una etapa decisiva en el desarrollo del proyecto minero.

Con la finalización del túnel, la compañía podrá trasladar mineral de manera continua y segura hacia la planta de procesamiento. Además, facilitará el movimiento de suministros, equipos y personal entre las distintas áreas de operación, integrando completamente a Romina dentro del sistema productivo de Volcan.

LEA TAMBIÉN: Volcan Compañía Minera acelera Romina y prepara nuevos proyectos de cobre y zinc

La obra forma parte de un desarrollo más amplio que incluyó la construcción y mejoramiento de una carretera de 14 kilómetros. Esta vía conecta el túnel de 1.6 kilómetros con la operación minera y la planta de tratamiento, consolidando un sistema logístico diseñado para reducir tiempos y agilizar el movimiento de materiales.

Según la empresa, esta infraestructura permitirá mejorar el desempeño del proyecto y reducir costos de traslado y procesamiento. El proyecto también aprovechará la infraestructura existente de Alpamarca, cuya planta tiene capacidad para procesar 2,500 toneladas por día (tpd).

La obra incluyó además la construcción y mejoramiento de una carretera de 14 kilómetros para articular el transporte de mineral, equipos y personal. (Foto: Volcan)

Infraestructura y tecnología para elevar productividad

Actualmente, la planta viene siendo adecuada para procesar mineral de alta ley proveniente de Romina. Con ello, Volcan busca elevar la productividad de la operación y fortalecer la rentabilidad del proyecto mediante un esquema integrado entre mina, transporte y procesamiento.

La empresa indicó además que Romina utilizará el método sublevel stoping, un sistema de explotación subterránea enfocado en extraer mayores volúmenes de mineral con altos niveles de productividad y eficiencia. Este modelo será complementado con herramientas de minería 4.0, que permitirán monitorear y controlar las actividades en tiempo real para mejorar la toma de decisiones y el seguimiento de los procesos.