A pesar de un escenario financiero complejo para Volcan Compañía Minera, la minera peruana anunció a inicios de años su intensión de invertir US$100,000 en la optimización y mejora del sistema de transporte de relaves (STR) de su mina Carahuacra (Junín), que produce concentrados de cobre, plomo y zinc. Ahora, la empresa sigue aplicando medidas de reducción de costes, además de evaluar alternativas para garantizar la financiación del proyecto polimetálico Romina (Huaral), el cumplimiento de sus compromisos financieros, además de avanzar con exploraciones mineras junto a Antofagasta Minerals.

Al cierre del 2023, en su presentación de estados financieros, Volcan reportó que sus ingresos anuales cayeron 8,1%, a US$891 millones, lo que se tradujo en una pérdida de US$10 millones. En tanto, el coste total de las mercancías vendidas disminuyó un 4,9%, de US$ 762,7 millones en 2022 a US$ 725,5 millones en 2023.

Con relación a su producción anual, los volúmenes extraídos aumentaron un 13,2%, pasando de 8.287 miles de toneladas (tm) en 2022 a 9.383 miles de tm en 2023. Del mismo modo, los volúmenes tratados aumentaron un 4,8%, pasando de 8.997 miles de Tm a 9.429 miles de Tm. Por su parte, la empresa produjo 242.000 toneladas (t) de zinc, 15,2 millones de onzas (Moz) de plata y 60.800 toneladas de plomo, frente a 225.000t, 14,3Moz y 55.000t, respectivamente, en 2022.

Acuerdos con Antofagasta Minerals

La compañía confirmó el cierre de dos acuerdos de joint venture para el desarrollo de proyectos de exploración de cobre para 2024 y 2025, junto con la chilena Antofagasta Minerals. En detalle, Volcan indicó que serán el proyecto Puy Puy (cobre y oro), en Ticlio, así como un grupo de seis iniciativas, que comprenden Taulish y Anticona (Region Junín), Garacuhuaman y Piñicocha (Junín), Rondoni (Región Huánuco), y Esperanza de Iray (Región Ica).

En noviembre de 2022, durante un Networking Cocktail, organizado por la Cámara de Comercio Canadá-Perú (CCCP), la compañía confirmó su interés en desarrollar determinados proyectos de cobre bajo la modalidad de joint venture. En esa fecha, se encontraban en la lista Puy Puy, Rondoni con presencia de cobre, zinc y plata, así como Huiniccasa, de cobre, zinc, plata y plomo.

En relación con el financiamiento de estas iniciativas confirmadas, la empresa señaló que Antofagasta Minerals asumirá los gastos de capital de todos los proyectos mencionados en su balance de estados financiero durante el cuarto trimestre del 2023.

Como antecedentes, la compañía chilena, parte del Grupo Luksic, ya contaba con alianzas locales, incluida la de Volcan. Esta información se desarrolló en medio del anuncio de la adquisición del 19% de la propiedad de la minera Buenaventura.

Inversiones en Romina

Este año, el gasto de capital total de la compañía se situará entre US$185 y US$195 millones, superando los US$179 millones invertidos en 2023, pero por debajo de los US$241 empleados en 2022, según indicó en su reporte financiero anual. “Esta medida se sustenta principalmente a la priorización de las inversiones para preservar la liquidez de la compañía ante el fuerte descenso del precio del zinc”, explicó la firma.

Del total de dicho presupuesto, US$25 millones se destinarán a gastos de crecimiento, específicamente al proyecto Romina, lo que incluye línea de transmisión Yanahuin, los campamentos mineros, los accesos y las plataformas subterráneas. El proyecto, ubicado a 4,870 metros sobre el nivel del mar en un área total de 7,416 hectáreas supone una inversión total de US$150 millones. que presenta estudio de factibilidad y recursos de 14,5 millones de toneladas con leyes favorables de zinc (4,63%), plomo (2,72%) y plata (1,23 Oz/t).

Para 2025, Volcan adelantó que Romina recibirá US$97 millones para el desarrollo del vertedero de residuos, centros de acopio, mantenimientos de carretera, construcción de oficinas, taller de mantenimiento, entre otros. Además, la compañía indicó que esperan iniciar la operación comercial del proyecto en 2026.

Menores costos soportan resultados

De acuerdo a Anthony Hawkins y Marco Contreras, ambos analistas de Kallpa SAB, Volcan registró una utilidad neta de US$ 1.0 millón en el último trimestre del 2023, por encima de la pérdida estimada de US$ 9.5 millones, siendo mayor a la pérdida de US$ 76.9 millones del mismo período del 2022. Según los especialistas, estos resultados fueron apalancados por un mayor ebitda y menores gastos de depreciación y amortización (-8.5% A/A). Sin embargo, fue parcialmente contrarrestado por mayores gastos financieros netos.

Además, destacaron la reducción en el cash cost, como resultado de las iniciativas de eficiencias que ha llevado a cabo la compañía. Sin embargo, esperan que los resultados sigan presionados en el corto plazo por los bajos precios del zinc, que registra una caída 11.7% en lo que va del año, por lo que el endeudamiento se ha elevado. Asimismo, también se ha deteriorado la liquidez de la compañía y con amortizaciones por más de US$ 105 millones en los siguientes 12 meses.

“En esta línea, resaltamos que el riesgo de refinanciamiento es alto, por lo cual Volcan ha anunciado que está evaluando alternativas respecto a sus bonos 2026 por US$ 365 millones y a su préstamo sindicado por US$ 400 millones”, señalaron los especialistas de Kallpa SAB.

En corto

Volcan se encuentra evaluando opciones de endeudamiento para cumplir con sus obligaciones financieras y garantizar su liquidez. Tras numerosas rebajas de calificaciones crediticias, la empresa está siendo asesorada por BofA Securities, Moelis & Company, y Shearman & Sterling

