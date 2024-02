Volcan Compañía Minera (Volcan) explora alternativas de refinanciamiento de sus notas senior (bono) con vencimiento en 2026 por US$ 365 millones y el préstamo sindicado a plazo por US$ 400 millones, que en suma hacen US$ 765 millones. El anuncio de la empresa polimetálica llega luego de que las clasificadoras de riesgo Moody’s, Fitch Ratings y Apoyo & Asociados rebajaran su calificación por los problemas financieros que enfrenta.

Para el mencionado refinanciamiento, Volcan contrató a BofA Securities, Moelis & Company LLC y Shearman & Sterling LLP como asesores que lo ayudarán en el proceso y diálogo constructivo con sus prestamistas y tenedores de bonos. Asimismo, la minera espera continuar con sus operaciones en el curso ordinario, mientras analiza opciones para honrar sus compromisos financieros.

“Volcan se encuentra también en conversaciones con terceros en relación con la venta de activos no esenciales, que pueden o no ejecutarse antes de la implementación de cualquiera de estas alternativas”, indicó la minera a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La preocupación de las clasificadoras

En menos de dos meses, tres agencias han rebajado las calificaciones a Volcan. La primera fue Moody’s Investors Service (Moody’s), que redujo la clasificación de la empresa desde Caa1 a Caa3 ante el creciente riesgo de refinanciación y restructuración de la deuda en los próximos meses, así como por la limitada flexibilidad financiera de la minera en los próximos trimestre.

Por su parte, Fitch Ratings revisó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda local y extranjera a largo plazo de Volcan desde B- a CCC-, así como de sus notas sénior no garantizadas con vencimiento en 2026, desde B-/RR4 a CCC -/RR4. La decisión respondió a que la minera no pudo abordar razonablemente sus necesidades de refinanciamiento y problemas de liquidez que enfrenta.

Finalmente, Apoyo & Asociados (A&A) modificó las calificaciones a las acciones Serie A y Serie B emitidas por Volcan, de la categoría 3a (pe) a 4a (pe). Desde la clasificadora, explicaron que esta rebaja se debe a que la minera acumulaba pérdidas de US$315 millones a setiembre de 2023, impactando negativamente en su rentabilidad (ROE).

