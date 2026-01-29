Volcan Compañía Minera S.A.A. informó al mercado la adquisición del 100% de las acciones de Transmisión Andina de Generación S.A.C. por aproximadamente US$19 millones, operación que fue comunicada como Hecho de Importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La empresa adquirida pertenece a Statkraft Perú S.A. e Inversiones Shaqsha S.A.C. y es operadora de activos de generación hidroeléctrica estratégicos para la zona centro del país.

En concreto, Transmisión Andina de Generación opera la Central Hidroeléctrica La Oroya y la Central Hidroeléctrica Pachachaca, ambas ubicadas en la región Junín, lo que permitirá a Volcan fortalecer su infraestructura energética en un área clave para sus operaciones.

Las centrales La Oroya y Pachachaca forman parte de la infraestructura energética adquirida. (Foto referencial: Andina)

Con esta adquisición, Volcan incrementará su capacidad de generación de energía renovable hasta alcanzar los 40 megavatios (MW), reforzando su estrategia de abastecimiento energético con fuentes limpias.

Desde la compañía señalaron que la operación ratifica su compromiso con el cuidado del medio ambiente y con el desarrollo de operaciones sostenibles, en línea con los estándares ambientales que viene impulsando el sector minero.

Asimismo, la compra de estos activos permitirá a Volcan ampliar su presencia en la cuenca hidrográfica del río Yauli, zona donde mantiene operaciones relevantes y que resulta estratégica para su crecimiento operativo.

La ubicación de los activos genera sinergias directas con las operaciones de Volcan en Junín. (Foto referencial: Volcan)

El control de infraestructura de generación eléctrica propia contribuirá a mejorar la eficiencia energética y la continuidad de las operaciones mineras de la compañía en la región centro del país.

Con este movimiento, Volcan avanza en una estrategia de integración energética que busca respaldar el crecimiento de sus operaciones mineras, fortalecer su perfil ambiental y asegurar un suministro de energía renovable de largo plazo.