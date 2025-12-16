La acción de Volcan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró ayer en S/ 0.6, mientras que el 16 de diciembre del año pasado estaba en S/ 0.21, ¿qué explica la fuerte subida?
La minera triplicó su precio en un año, ante lo cual se deben tomar en cuenta los factores externos, señala Jorge Ramos, Chief Capital Markets & Investor Relations Officer de FIBRA Prime.
Lo primero es el ciclo del zinc. El precio del metal subió 8.45% en lo que va del 2025, según la BVL. Además, la plata, que es otro mineral que produce la compañía, viene escalando 111.15% este año, es decir, su cotización se ha más que duplicado.
“No es necesariamente la empresa, sino el ciclo. Si Volcan, por ejemplo, produce plata y la plata este año ha subido 100%, entonces definitivamente a la empresa le va a ir bien”, enfatizó Ramos.
Lo segundo es que, según el analista, la valuación de la empresa “venía muy castigada”. Así, “cuando estás barato, cualquier mejora te multiplica el precio”, opinó.
“Si a una empresa que viene de un momento muy difícil, de la nada le cambia un poco el panorama muy fuerte, obviamente la subida va a ser mucho más fuerte (también), en comparación con una empresa que no estaba tan golpeada”, expresó Ramos.
Lo anterior se relaciona con la mecánica del mercado. En papeles más sensibles, explica el ejecutivo, el ‘re-rating’ (revaloración del título) es “mucho más violento”, es decir, sube rápido cuando cambia el ánimo de los inversionistas.
Otro hecho relevante es que el precio del Volcan no retorna a su máximo histórico. En marzo del 2022, por ejemplo, alcanzó S/ 0.92 por acción.
A finales de noviembre, se conoció que Volcan presentó una propuesta para realizar hasta tres modificaciones en la unidad Alpamarca-Pallanga (Junín), operación donde produce plomo, plata y zinc.
Asimismo, Volcan prevé que hacia el 2026 comenzaría la producción en el proyecto Romima, yacimiento con una vida útil estimada de 13 años.
Para la empresa, el 2023 y 2024 fueron años complicados. Glencore vendió su participación en la firma y la adquirió Transition Metals AG, subsidiaria de Integra Capital.
En los últimos tiempos, la empresa atravesó problemas de endeudamiento, por lo que anunciaron la reestructuración de sus obligaciones en el 2024. En consecuencia, las agencias de riesgo elevaron su calificación.
Un último hecho relevante es que en agosto del 2023, los accionistas de Volcan dieron luz verde a la escisión de Volcan. Así, se separó su negocio portuario y nació Inversiones Portuarias Chancay.
