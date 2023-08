Según fuentes de Gestión, el grupo suizo —accionista mayoritario de acciones Clase A de la minera peruana— mostró su oposición al referido proyecto. Sin embargo, el mismo consiguió el voto del 71.93% de los accionistas asistentes, mientras los votos en contra representaron el 28.07% del total. No hubo ninguna abstención.

Así, la Junta General de Accionistas aprobó la constitución de la sociedad anónima abierta que se denominará Inversiones Portuarias Chancay S.A.A., que recibirá el bloque patrimonial que es materia de la escisión, confirmó la gerencia general de Volcan.

“Como consecuencia de la escisión se acordó reducir el capital social de la sociedad (Volcan) en la suma de S/ 448,422,939.25. Por ello, el capital social de la sociedad se reducirá de S/ 2,690,537,635.50 a S/ 2,242,114,696.25″, detalló.

En Cosco Shipping Ports Chancay Perú, el socio con el 60% de participación es la empresa china Cosco Shipping Ports Ltd.

Glencore evaluará medidas

Tras la referida Junta General de Accionistas de Volcan, Glencore expresó su desacuerdo con el desarrollo y resultado de la misma. Si bien aseguró que siempre promovió la separación del negocio portuario del minero en dicha empresa, recalcó que este proceso no se ha realizado de manera transparente, priorizando la sostenibilidad financiera de la firma.

“Una escisión de esta trascendencia, antes de su sometimiento a la Junta General de Accionistas, requiere de una diligente y ordenada aprobación previa del Directorio de Volcan. En este caso, la información tardíamente publicada por Volcan muestra un pronunciamiento controvertido del Directorio”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que no es oportuno reducir el capital y transferir activos de Volcan porque su situación financiera no es sólida y que el proyecto de escisión no cumple con el objetivo de separar el negocio portuario del negocio minero. Asimismo, advirtió problemas de transparencia y buen gobierno corporativo en la discusión del Directorio y que la decisión no puede nacer de una discrepancia a nivel del Directorio.

Así, reafirmó que el proceso de escisión presentó “graves irregularidades” y anunció que evaluará las medidas que correspondan para hacer valer sus derechos.

