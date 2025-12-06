Pese a los eventos puntuales en su negocio de centros comerciales, se observa que la línea de supermercados y farmacias mantienen una expectativa favorable, sostuvo Miguel Leiva, President research de Credicorp Capital SAB.

Sobre todo, si se considera la reciente evolución de recuperación de la economía, agregó.

Asimismo, Alonso Choquecota, strategic equity and research partner de BNB Valores Perú, comentó que los ingresos de la empresa vienen creciendo de forma moderada, en torno al 5%. A pesar de lo sucedido en Trujillo a inicios de año, precisó.

“Esperamos que las ganancias se normalicen hacia finales de año y que el 2026 sea de recuperación. El anuncio de nuevas inversiones hasta el 2027 crea un impulso positivo para la firma tanto en ventas como en ganancia”, comentó.

Así, Marco Contreras, head de research de Kallpa SAB, calcula un valor fundamental de US$ 39 por acción. Hoy cotiza alrededor de los US$ 24.

“Vemos que ha sido muy castigada en el año, la acción cotiza con mucho descuento, pero muestra un potencial de crecimiento, especialmente, impulsada por la unidad de food retail que se expande por las tiendas de descuento”, manifestó.

En la misma línea, Ricardo Vasquez, research associate de Seminario & Cía., señaló que el título de InRetail ha registrado un “underperformance” en el mercado, es decir, operando por debajo de lo esperado.

“Actualmente, está 20% por debajo lo que consideramos un nivel muy atractivo de entrada, tomando en cuenta que se proyecta una mejora en los resultados, tanto en el cuarto trimestre de este año como en todo el 2026″, expresó.

Subrayó que la recomendación de esta acción se fundamenta en el upside de casi 80% desde los niveles actuales, hasta un precio objetivo de US$ 43.

“Por el lado cualitativo, nos gusta este emisor porque tiene una atractiva propuesta de valor con tres negocios que se complementan entre sí y están en distinta fase de maduración”, destacó.

El negocio de farmacia más maduro, food retail con potencial de crecimiento y una plataforma de centros comerciales que les brinda sinergias, acotó. Estos comentarios fueron parte del seminario BVL Market Watch - Perspectivas y Estrategias 2026.