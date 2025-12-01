Klaus Kaempfe, CIO de la firma de inversiones, responde esa y otras dudas en exclusiva para Gestión.

El mercado financiero estadounidense viene recuperándose después de la caída que experimentó en el marco del “Día de la Liberación”. Así, acumula un alza de 16% en el año. ¿Cuál es su perspectiva sobre la bolsa de EE.UU.?

Creemos que a Estados Unidos, si bien ha venido encareciéndose, todavía le puede quedar espacio de crecimiento adicional.

También pienso que si uno tiene un portafolio 100% concentrado en Estados Unidos, ya es un buen momento de empezar a buscar una mayor diversificación.

¿Qué tan predominante es Wall Street en las inversiones globales?

Estados Unidos es la plaza bursátil más grande del mundo, representa más o menos el 60% del mercado (global).

¿Qué tan apremiante es buscar diversificación tomando en cuenta lo altamente concentrada que está la bolsa de Estados Unidos en las grandes tecnológicas (representan alrededor del 30% del índice S&P 500)?

Las utilidades de las compañías (las Siete Magníficas) creemos que van a seguir creciendo y existen buenas razones para pensar ello: una baja de impuestos de (parte de Donald) Trump y el crecimiento de Estados Unidos, que está desescalando menos de lo que se esperaba.

Pero las valorizaciones están caras, no es que estén baratas. Entonces tenemos un escenario de algo bueno que no está barato.

Wall Street es la plaza bursátil más grande del mundo. (Foto: Michael Nagle/Bloomberg)

América Latina y China

Fuera de Estados Unidos, ¿qué mercados se ven hoy atractivos en renta variable?

Estamos viendo tanto en China como en Latinoamérica una oportunidad de inversión; de hecho, son dos mercados que han tenido muy buena rentabilidad este año, pero que todavía les queda una posibilidad de seguir aumentando.

¿Es porque las acciones están muy descontadas considerando su precio objetivo?

Sí, siguen con bastante descuento, en particular, la bolsa peruana y chilena, por ejemplo, han tenido muy buenas rentabilidades (este año), y eso es porque las compañías reportaron altas utilidades, no necesariamente porque los precios (de las acciones) se hayan encarecido. Existen buenas razones para esperar un crecimiento orgánico de las compañías.

¿A pesar de que las bolsas latinoamericanas vienen subiendo dos dígitos en el año (entre 30% y 50%)?

Efectivamente, invertir cuando algo ya subió 30% es un desafío porque muchas veces anticipa que ya el precio está caro. Pero lo que nosotros estamos viendo es que si uno tiene un horizonte de inversión de dos o tres años, todavía existe bastante valor en acciones latinoamericanas.

Bolsa de Lima cotiza con descuento, según Credicorp Capital. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Oportunidades

En concreto, ¿cuál es su posicionamiento respecto de la renta variable estadounidense?

Estamos más neutrales. Para sobreponderarlo deberíamos ver alguna corrección antes.

Y entiendo que sobreponderan América Latina y China

Así es.

¿Y qué mercados está subponderando en renta variable?

El resto de los países desarrollados, como Europa, no nos gusta tanto.

Las bolsas europeas han estado rindiendo bien, a doble dígito, este año (el índice europeo stoxx600 acumula una ganancia de 17%)...

Cuando las cosas andan bien hay que tomar decisiones. Estas regiones (China y América Latina) pueden tener retornos de dos dígitos en los próximos doce meses, cuando en Estados Unidos y el resto del mundo me cuesta encontrar esas oportunidades.

Bonos latinoamericanos

Credicorp Capital está sobreponderando la renta fija latinoamericana sobre la de Estados Unidos.

“Una de las cosas que nos llama mucho la atención en este escenario de baja de tasas de interés de corto plazo son los bonos corporativos latinoamericanos. Hoy en día creemos que ofrecen el punto de riesgo-retorno más atractivo que estamos viendo en el mundo. Pagan muy buenas tasas y no tienen la volatilidad tan alta que tienen las acciones”, sostuvo Klaus Kaempfe, CIO de Credicorp Capital.