La minera canadiense Pecoy Copper anunció el inicio de operaciones de una tercera máquina de perforación en su proyecto Pecoy, de cobre, oro, molibdeno y plata, ubicado en la región Arequipa, como parte de sus trabajos de exploración en el sur del Perú.

Con la incorporación de este nuevo equipo, la empresa aumenta su capacidad para perforar el terreno y obtener muestras de roca. La maquinaria permitirá avanzar en su programa de exploración de 35,000 metros, enfocado en evaluar zonas con potencial de cobre y otros minerales, así como en ampliar el conocimiento del yacimiento.

Actualmente, los trabajos se concentran en las zonas denominadas Centro de la Mina y Brecha Central. Con la nueva perforadora, la empresa también retomó los trabajos en la zona Brecha Sur, una de las áreas identificadas previamente como de interés dentro del proyecto.

Pecoy intensificará perforaciones en proyecto en Arequipa

El presidente y director ejecutivo de Pecoy Copper, Vincent Metcalfe, indicó que la puesta en marcha de esta tercera máquina representa un avance en el desarrollo del programa. Asimismo, señaló que, tras el fin de la temporada de lluvias, la empresa espera intensificar las actividades en los próximos meses.

“El aumento de la capacidad de perforación nos permitirá evaluar los objetivos prioritarios con mayor eficiencia”, agregó el ejecutivo.

Además, explicó que la actual campaña de perforación es una “etapa clave” para evaluar el tamaño y las características del proyecto. En ese sentido, precisó que continuará ejecutando los trabajos en coordinación con sus equipos técnicos y que informará sobre nuevos avances conforme se obtengan resultados.

Equipo de perforación en el proyecto Pecoy, donde se realizan trabajos para obtener muestras de roca y evaluar el potencial de cobre, oro y otros minerales. (Foto: Pecoy Cooper).

La empresa ha reportado previamente resultados de perforación con tramos continuos de más de 1,000 metros con presencia de cobre y oro en el proyecto.

De acuerdo con información previa de la empresa, Pecoy Copper había planteado desarrollar actividades de exploración en este proyecto hasta el año 2026. El proyecto Pecoy abarca cerca de 9,975 hectáreas y se ubica en una zona con acceso durante todo el año.

Hasta ahora, la compañía ha reportado que el proyecto cuenta con un recurso mineral inferido de 865 millones de toneladas con una ley de cobre de 0.34%, además de contenidos asociados de oro, molibdeno y plata, según sus reportes técnicos.

Pecoy Copper indicó que continuará proporcionando actualizaciones conforme avance su programa de exploración en el sur del país.