El oro superó por primera vez el umbral de los US$ 5,000 por onza, extendiendo un rally impulsado por la reconfiguración de las relaciones internacionales bajo Donald Trump y por la huida de los inversores de los bonos soberanos y las divisas.

El metal subió hasta 2.5% y superó los US$ 5,111 el lunes, con la debilidad del dólar reforzando la demanda. Un índice de esa moneda acumula una baja de casi 2% en seis sesiones, en parte debido a especulaciones de que EE.UU. ayudaría a Japón a fortalecer el yen, lo que se suma a preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal y las políticas de Trump. La plata también se disparó a un récord por encima de los US$ 110 por onza.

El alza del oro subraya su rol como termómetro del miedo en los mercados. Tras registrar su mejor desempeño anual desde 1979, acumula un alza cercana al 18% en lo que va de 2025, impulsada en gran medida por el llamado “debasement trade”, por el cual inversores se alejan monedas y bonos del Tesoro. La venta masiva en el mercado de bonos japonés la semana pasada es el ejemplo más reciente del rechazo a un elevado gasto fiscal.

El oro supera al S&P 500 con un rendimiento superior al 1,600% este siglo | El reciente repunte del oro en lingotes se ha visto impulsado por las compras de los bancos centrales y la demanda de activos refugio.

En las últimas semanas, las acciones del gobierno de Trump —ataques a la Fed, amenazas de anexar Groenlandia e intervención militar en Venezuela— también han inquietado a los mercados.

“El oro es el inverso de la confianza”, dijo Max Belmont , gestor de cartera de First Eagle Investment Management, que mantiene miles de millones de dólares en lingotes. “Es una cobertura frente a episodios inesperados de inflación, caídas no anticipadas del mercado y repuntes del riesgo geopolítico”.

El aumento de la deuda pública en las economías avanzadas se convirtió en otro pilar clave del rally del oro. Algunos inversores de largo plazo, convencidos de que la inflación será el único camino hacia la solvencia estatal, se volcaron al metal como forma de preservar el poder adquisitivo.

“En los últimos tres años la gente se volvió mucho más cautelosa sobre la trayectoria de la deuda a largo plazo”, dijo John Reade , estratega jefe del World Gold Council. “Donde más aparecen los argumentos de depreciación y deuda es entre los family offices. Piensan en la protección del patrimonio generacional, más que en el corto plazo”.

El oro y la plata continúan su repunte tras el mejor año desde 1979.

Aun así, el ritmo del avance llevó a algunos inversores a dudar. La mayoría de los gestores consideró que el oro era la operación más concurrida en una encuesta de Bank of America Corp. realizada antes de las escaladas por Groenlandia a comienzos de este mes. Un 45% de los consultados opinó que el oro está sobrevaluado, en línea con mayo de 2025, el mayor registro histórico.

La plata avanzó incluso con mayor rapidez, respaldada por una fuerte demanda de inversión, incluido el interés de compradores minoristas desde Shanghái hasta Estambul.

El oro subía 2% hasta US$ 5,087.99 por onza a las 11:15 de Londres. La plata avanzó 5.8% a US$ 109.16. El platino trepó a un récord y el paladio también subió. El Bloomberg Dollar Spot Index caía 0.4%, tras perder 1.6% la semana pasada.

“Refugio seguro”

El oro se valorizó recientemente por la turbulencia en torno a las ambiciones de Trump en Groenlandia y sus presiones sobre la Reserva Federal, aunque en los últimos dos años, el metal precioso se ha fortalecido por factores como la debilidad del dólar y la inflación elevada en el mundo.

En enero de 2024, el oro se situaba apenas por encima de los US$ 2,000 por onza.

El precio de este metal también ha subido por las guerras en Ucrania y Gaza, así como la intervención de Washington en Venezuela.

“En los últimos días, la acción sobre el precio del oro ha sido un comportamiento de manual de refugio seguro“, comentó Fawad Razaqzada , analista de mercado de Forex.com.

“La demanda subyacente de protección sigue allí. La confianza en el dólar y los bonos parece un poco endeble”, agregó.

En tanto, el dólar estadounidense se debilitó el lunes en medio de las especulaciones de que autoridades estadounidenses se unirían a sus pares japoneses para respaldar el yen, tras una reciente venta masiva.

Los informes de que la Reserva Federal de Nueva York había consultado con operadores sobre el tipo de cambio del yen provocaron un repunte de la moneda japonesa, que alcanzó 153.89 por dólar, su nivel más alto desde noviembre.

La perspectiva de que las autoridades tomen acciones en el mercado financiero provocó una caída de la divisa estadounidense frente al euro, la libra esterlina, el won surcoreano y el dólar de Singapur.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP