La plata superó por primera vez los US$ 100 la onza, prolongando un rally vertiginoso impulsado por una demanda en alza de activos refugio y compras frenéticas de inversionistas minoristas desde Shanghái hasta Nueva York.

De acuerdo con las cotizaciones ofrecidas por Bloomberg, la onza de plata alcanzaba un nuevo récord en US$ 100.29 a las 16.48 horas (15.48 GMT) al ganar US$ 40.5 dólares, equivalentes al 4.2%.

Poco después, pasadas las 17:00 horas y tras algunos altibajos, la plata continuaba negociándose por encima de US$ 100, a lo que contribuía la depreciación del dólar, que se negociaba alrededor de 1.18 dólares. Esto eleva las alzas acumuladas en el año a casi un 40%, después de que su precio más que se duplicara en 2025.

En esta jornada también marcaba máximos históricos el oro cerca de US$ 5,000 la onza a pesar de que se han reducido las tensiones geopolíticas y arancelarias, tras el principio de acuerdo entre Estados Unidos y la OTAN sobre Groenlandia.

El analista de XTB Manuel Pinto ha explicado que los metales preciosos han retomado “las subidas incluso en un entorno de menor incertidumbre global”, con “el crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar”, como los principales catalizadores.

Más demanda

La demanda de metales preciosos entre los inversionistas se intensificó durante el primer año del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de una creciente incertidumbre en torno al comercio, la geopolítica y la política monetaria.

Los temores de que la plata pudiera verse afectada por aranceles estadounidenses desataron una carrera por enviar metal a Nueva York, que culminó en un histórico short squeeze en Londres en octubre.

El alza de la plata esta semana estuvo alimentada por fisuras en las relaciones de Washington con sus aliados europeos, mientras que los últimos intentos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania no lograron hasta ahora un avance decisivo. Los cuestionamientos a la independencia de la Reserva Federal también avivaron la demanda.

Mientras tanto, el mercado mundial de la plata acumula cinco años consecutivos de déficit de oferta. A medida que los precios suben, se produjo una ola de compras minoristas. En China, los inversionistas se volcaron a la plata como una alternativa más accesible al oro, mientras que en EE.UU. se desató una fiebre que desbordó a los distribuidores.

Algunos bancos ya habían anticipado que la plata alcanzaría cifras de tres dígitos. En una nota de enero, Citigroup Inc. mejoró su perspectiva de corto plazo para un salto hasta los US$ 100 la onza, junto con una previsión de que el oro podría escalar hasta los US$ 5,000 la onza.

Lingotes de oro de un kilogramo.

Los metales preciosos también encontraron respaldo luego de que Trump dijera que había concluido las entrevistas para el próximo presidente de la Reserva Federal, una medida que reavivó la preocupación por la independencia del banco central.

El alza del metal se produjo pese a la decisión de EE.UU., en enero, de postergar la imposición de aranceles a minerales críticos. Trump afirmó que negociará acuerdos bilaterales para garantizar suministros adecuados de estos materiales, planteando pisos de precios, aunque sin descartar gravámenes.

Además de ser un activo financiero, la plata cumple un rol industrial clave por ser un conductor eficiente de electricidad, y la industria solar es uno de sus principales compradores.

Aun así, los precios más elevados han llevado a algunas empresas a reducir su consumo, y la sustitución junto con una desaceleración prevista de las instalaciones solares globales disminuirán el uso de plata del sector en torno a un 17% este año, según datos de Shanghai Metals Market.

El oro al contado cotizaba a US$ 4,961.74 la onza a las 11:02 a.m. de Nueva York y se encaminaba a un aumento semanal del 8%, su mejor desempeño desde marzo de 2020. La plata trepaba un 3.8%, hasta US$ 99.93 la onza. El platino también alcanzó un récord el viernes.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg