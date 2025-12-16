La oferta de Chico Pardo ha obtenido las aprobaciones necesarias por parte de las autoridades mexicanas, informó Citigroup en un comunicado el lunes. Chico Pardo asumirá inmediatamente el cargo de presidente del consejo de administración de Banamex.

Citigroup, que ha estado reduciendo o vendiendo varias divisiones minoristas a nivel mundial en un intento por simplificar el banco, está buscando vender participaciones más pequeñas de Banamex a otros inversores antes de la oferta prevista de acciones de Banamex, que podría tener lugar el próximo año.

Cuando Citigroup aceptó la oferta de 42,000 millones de pesos (US$ 2,300 millones) de Chico Pardo en septiembre, el banco dijo que se esperaba que la operación se completara en la segunda mitad de 2026.

La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, afirmó en un comunicado que la venta pondría a Banamex “en manos de uno de los inversores más exitosos de México” y permitiría a la entidad crediticia con sede en Nueva York centrarse en su negocio institucional en México.

La rápida aprobación abrirá antes la ventana para la oferta de acciones prevista para el próximo año. El momento de la eventual oferta de acciones sigue estando sujeto a las condiciones del mercado y a nuevas aprobaciones reglamentarias, según afirmó Citigroup el lunes.

Chico Pardo calificó la compra, que devuelve el control de Banamex a manos mexicanas casi un cuarto de siglo después de que fuera adquirida por Citigroup, como “profundamente personal”.

“Me enorgullece liderar esto con mis hijos, asegurando que Banamex siga siendo una piedra angular del futuro de México”, afirmó en el comunicado.