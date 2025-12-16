A Citibanamex bank branch in Mexico City.
A Citibanamex bank branch in Mexico City.
Citigroup Inc. completó su acuerdo para vender el 25% de su unidad de banca minorista mexicana, Banamex, al multimillonario Fernando Chico Pardo, lo que podría acelerar la salida del banco estadounidense de su participación en Banamex.

