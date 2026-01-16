La minera canadiense Rio Silver Inc. definió una hoja de ruta operativa de corto plazo para avanzar hacia la producción de plata en Perú, a partir del desarrollo de su proyecto María Norte, ubicado en la región Huancavelica. La estrategia prioriza el acceso a mineralización de plata de alta ley expuesta en superficie, con el objetivo de acelerar la generación de valor y reducir riesgos técnicos y financieros.

El plan se sustenta en recientes resultados de muestreo de verificación bajo el estándar NI 43-101, que confirmaron la presencia de mineralización de plata de alta ley en superficie y cercana a superficie. Estos resultados refuerzan la viabilidad de iniciar actividades extractivas tempranas, mientras se prepara de manera paralela el desarrollo subterráneo del sistema de vetas.

Uno de los ejes centrales de la estrategia en Perú es el uso de infraestructura existente. María Norte cuenta con acceso establecido al yacimiento y se encuentra cerca de plantas de procesamiento actualmente en operación, lo que permitirá a la compañía utilizar molienda por contrato y evitar la construcción de una planta propia, reduciendo significativamente la inversión inicial requerida.

El marco regulatorio peruano también juega a favor del cronograma del proyecto. Según la compañía, las normativas vigentes permiten que las actividades de exploración y desarrollo se ejecuten de manera simultánea, lo que habilita una transición más rápida desde la mineralización expuesta hacia un potencial flujo de caja inicial durante 2026, sujeto a permisos y avances operativos.

Rio Silver utilizará molienda por contrato en plantas cercanas al proyecto para acelerar el cronograma de desarrollo en Perú. (Foto referencial: Andina)

Ejecución de plan a corto plazo

De cara a los próximos trimestres, Rio Silver ejecutará un plan de cinco pasos que incluye la finalización de acuerdos de acceso con la comunidad local, la movilización de personal y equipos mediante campamentos existentes y el inicio de trabajos en vetas superficiales de alta ley, consideradas las zonas más accesibles y económicamente atractivas del proyecto.

En paralelo, la empresa avanzará con la preparación del portal para el ingreso subterráneo, lo que permitirá acceder sistemáticamente a nuevas zonas mineralizadas a poca profundidad y extender el desarrollo a lo largo del rumbo y en profundidad del sistema de vetas. Este enfoque por etapas busca equilibrar velocidad de ejecución y control del riesgo.

Desde el punto de vista logístico, la ubicación de María Norte dentro de un corredor de molienda activo refuerza su atractivo operativo. El proyecto se encuentra a unos 2,5 kilómetros de una planta de procesamiento planificada de 3.000 toneladas diarias, y la compañía controla aproximadamente 400 metros de la veta Tangana Oeste, una de las estructuras con mayor potencial histórico del distrito.

Rio Silver ejecutará durante 2026 un plan operativo de cinco pasos enfocado en acceso, logística y transición al subsuelo. (Foto referencial: Andina)

Estrategia 2026 de Rio Silver en Perú

Durante 2026, otro componente clave será el avance de las pruebas metalúrgicas en Perú, orientadas a confirmar que la mineralización es compatible con procesos de flotación convencional. Estos estudios son determinantes para validar la estrategia de procesamiento por terceros y respaldar el inicio del desarrollo a corto plazo.

Con este enfoque, Rio Silver apuesta por replicar en Perú un modelo de desarrollo probado en distritos argentíferos históricos: comenzar con mineralización de alta ley expuesta, minimizar el capital inicial, avanzar de forma gradual al subsuelo y posicionar el proyecto para una transición ordenada hacia producción temprana, en un contexto de precios de la plata favorables y creciente interés por activos predominantemente argentíferos.