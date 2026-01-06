La minera canadiense Rio Silver Inc. dio a conocer nuevos resultados técnicos de su proyecto María Norte (Huancavelica) que confirman la presencia de plata de alta ley y refuerzan un camino claro hacia el desarrollo en el corto plazo. Los trabajos, realizados bajo el estándar internacional NI 43-101, validan el potencial del activo en uno de los sectores argentíferos más relevantes del territorio nacional.

De acuerdo con la compañía, el muestreo de verificación independiente arrojó leyes de hasta 991 gramos por tonelada de plata en vetas superficiales, además de valores asociados de plomo, zinc y oro. Estos resultados se obtuvieron a partir de muestras de canal y material histórico, con anchos de entre 0.4 y 0.7 metros, lo que confirma la presencia de mineralización significativa expuesta en superficie.

La verificación técnica fue realizada por un consultor independiente durante una visita al sitio en junio de 2025, como parte de la revisión del informe NI 43-101. Las muestras fueron recolectadas en campo y analizadas en un laboratorio certificado en Lima, lo que respalda la confiabilidad de los datos y refuerza la trazabilidad del proceso técnico dentro del país.

Las muestras en María Norte se recolectaron en campo y se analizaron en un laboratorio certificado en Lima, asegurando trazabilidad y control técnico local. (Foto: Stock).

Potencial del proyecto María Norte

María Norte se localiza en el distrito de Huachocolpa, Huancavelica, una región que ha sostenido décadas de producción de plata a partir de sistemas epitermales. La geología del proyecto muestra vetas y brechas de cuarzo con sulfuros, controladas estructuralmente, una característica común en operaciones históricamente productivas del centro del Perú.

Según la interpretación geológica de la compañía, la mineralización está contenida en un corredor de vetas bien definido, con una geometría favorable para su continuidad tanto a lo largo del rumbo como en profundidad. Este contexto abre la posibilidad de ampliar el sistema conocido a través de exploración adicional, mientras se avanza en actividades de desarrollo.

Uno de los principales atributos del proyecto es su ventaja en infraestructura. María Norte cuenta con acceso por carretera y se ubica a aproximadamente 11 kilómetros de instalaciones de procesamiento operativas, lo que podría reducir la inversión inicial, acortar los plazos de puesta en marcha y disminuir riesgos operativos y ambientales.

A esa condición, se suma una metalurgia favorable, pues pruebas históricas indican que el mineral responde a métodos de flotación convencionales, ampliamente utilizados en el Perú. Este factor permite plantear un esquema de desarrollo más eficiente y alineado con la capacidad instalada existente en el entorno minero local.

La mineralización en María Norte está controlada por un corredor de vetas con potencial de continuidad en profundidad y a lo largo del rumbo. (Foto referencial: Andina).

Próximos pasos de Rio Silver en Perú

Tras la aprobación de la adquisición del proyecto María Norte, Rio Silver viene avanzando en actividades de campo, evaluaciones de infraestructura y trabajos preliminares vinculados a permisos, en paralelo con un proceso de relacionamiento con las comunidades locales. La compañía destaca que se trata de una zona con tradición minera y mano de obra experimentada, un elemento clave para la viabilidad del proyecto.

De cara a los próximos meses, la estrategia de la minera apunta a desarrollar mineralización accesible de alta ley por etapas, mientras continúa la exploración para expandir el recurso. Bajo el marco regulatorio peruano, que permite avanzar en exploración y desarrollo de forma paralela, la empresa considera que María Norte está bien posicionada para convertirse en un proyecto de desarrollo de corto plazo en el Perú, sujeto al avance técnico y a la obtención de permisos.