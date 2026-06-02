Dólar hoy en Perú. (Foto: Joel Alonzo | GEC)
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Redacción Gestión
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El martes 2 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de incertidumbre por la segunda vuelta electoral y con los mercados atentos a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución de la inflación global y las tensiones geopolíticas.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.44% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.400 y se vende a S/ 3.420, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.410 a la compra y S/ 3.424 a la venta.

Tipo de cambio. (Foto: GEC)
Tipo de cambio. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra un comportamiento mixto frente a las principales monedas latinoamericanas. Aunque la divisa estadounidense mantiene fortaleza en un contexto de incertidumbre geopolítica y volatilidad internacional, varias monedas de la región han logrado sostenerse gracias a fundamentos macroeconómicos más sólidos y a expectativas de tasas de interés relativamente atractivas.

En cuanto a las bolsas latinoamericanas, la jornada se desarrolla con cautela. Los inversionistas siguen de cerca las tensiones internacionales, especialmente los movimientos del petróleo y las señales provenientes de la Reserva Federal estadounidense.

La volatilidad global ha generado movimientos dispares entre los principales índices de la región, aunque mercados como Brasil, Perú y Colombia han mostrado una mayor capacidad de resistencia en los últimos meses gracias al interés de fondos internacionales en activos emergentes.

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