El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, indicó que el papa León XIV llegaría a Perú a fin de año, posiblemente en noviembre y visitaría Chiclayo, Lima y una ciudad más que sería de la Amazonía.

Dijo que es probable que el papa, en esta visita a Perú, se quede tres días. Indicó además que el santo padre también llegaría a otros dos países de la región.

“La fecha que el papa va a visitar Perú no lo tenemos con precisión, pero será antes de fin de año, en noviembre posiblemente, e irá a otros dos países de la región; esperamos que esté por lo menos tres días porque quiere visitar tres ciudades: Chiclayo, Lima y otra más, quizá la Amazonia porque es cercano a esta zona, pero no está especificado con precisión”, sostuvo en RPP.

El titular de la Cancillería dijo que el presidente José María Balcázar viajará al Vaticano para hacer la invitación formal para esta visita a Perú, por lo que estarán solicitando el permiso correspondiente al Congreso de la República para que el Jefe del Estado pueda salir del territorio nacional.

El papa León XIV gesticula mientras habla durante una audiencia con miembros de la Renovación Carismática Católica en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 30 de mayo de 2026. (TIZIANA FABI / AFP)

Visita de Balcázar al Vaticano

El presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo ayer una reunión protocolar con el arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Carlos Castillo, en el marco de su próximo viaje al Vaticano, donde se reunirá con el papa León XIV.

El viaje del Mandatario al Vaticano incluirá una audiencia con el sumo pontífice, quien mantiene un vínculo especial con el Perú debido a la labor pastoral que desempeñó durante varios años en el país antes de ser elegido como máxima autoridad de la Iglesia católica.

El presidente Balcázar tiene programado un viaje oficial al Vaticano para el 18 de junio. El objetivo principal es sostener una audiencia privada con el papa León XIV para oficializar la invitación del Estado peruano y fijar las fechas de su próxima visita al país.

Durante la presentación de la viabilidad del proyecto de modernización del Hospital Dos de Mayo, Balcázar mencionó que tiene previsto invitar formalmente al papa para que visite el Perú y considere a dicho nosocomio entre los lugares a recorrer en el país.

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La ruta de León

Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la próxima visita al Perú del papa León XIV, prevista para los últimos meses del año, representaría una oportunidad estratégica para posicionar al país como un referente del turismo religioso en el ámbito internacional.

Dicho rubro concentra cerca del 20% del movimiento turístico internacional. En el Perú, es un segmento con potencial de crecimiento que articula el patrimonio histórico e identidad cultural con capacidad de generar un impacto económico sostenible en los destinos turísticos del país.

En ese contexto, el Gobierno peruano, mediante el Mincetur, impulsa La Ruta de León, una iniciativa estratégica multisectorial que involucra a los tres niveles de gobierno, la Iglesia católica, gremios turísticos y el sector privado, integrando historia, espiritualidad e identidad territorial.

La propuesta contempla la puesta en valor del patrimonio religioso y cultural, así como el mejoramiento de infraestructura, servicios turísticos y espacios públicos en Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao.

La Ruta está integrada por 38 recursos turísticos en las regiones Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao, principalmente entre iglesias y santuarios, además de atractivos culturales y naturales.