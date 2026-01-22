Con ese objetivo, Norcobre presentó el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la UEA Contonga ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), planteando la ejecución de seis mejoras.

La primera de dichas modificaciones, explica el ITS, es la implementación de un comedor subterráneo en el nivel 310, ubicado en la zona baja de la mina. Esta infraestructura permitirá brindar el servicio de alimentación al personal que labora en interior mina, optimizando los tiempos operativos al evitar los traslados a superficie durante los descansos.

Asimismo, la empresa propone la reubicación y ampliación del almacén 4, destinado al manejo de residuos sólidos, con el fin de mejorar su accesibilidad en el nivel intermedio y asegurar una gestión adecuada bajo condiciones seguras.

Otra de las modificaciones contempla la reubicación y ampliación del grifo del nivel intermedio, debido a su superposición con el área de recrecimiento del depósito de relaves Tucush, etapa II. Esta medida busca garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles y el cumplimiento de las normas de seguridad.

El cuarto cambio comprende el rediseño de las oficinas 4, con el objetivo de dotar al personal administrativo y técnico de espacios adecuados que faciliten una gestión operativa y administrativa más eficiente dentro de la unidad minera.

En materia de salud, Norcobre plantea la ampliación de la posta médica, para cumplir con los requerimientos de un establecimiento de salud tipo I-2 sin población asignada, fortaleciendo la atención primaria y los servicios médicos ocupacionales, así como la capacidad de respuesta ante emergencias y accidentes laborales.

El ITS incluye, por último, la incorporación de un nuevo módulo en el campamento, destinado al personal staff, con el propósito de asegurar condiciones adecuadas de habitabilidad, confort y seguridad, manteniendo los estándares previamente aprobados.

Norcobre proyecta seis mejoras operativas en la mina subterránea en Áncash para optimizar su funcionamiento y las condiciones laborales de su personal. Foto: Andina.

Monto de inversión del proyecto de Norcobre

Los impactos ambientales asociados a los cambios propuestos por Norcobre, detalla el ITS, son de baja significancia o incluso positivos, y serán gestionados mediante medidas de prevención, control y mitigación, asegurando que el proyecto se mantenga dentro de límites ambientalmente aceptables.

El proyecto planteado al Senace involucra actividades de explotación, beneficio y labores generales minero-metalúrgicas en las zonas de Huari, Huachis, Huari, Huantar y San Marcos con una inversión estimada de S/ 7.1 millones (US$ 2.1 millones) .

LEA TAMBIÉN: Rio Silver inicia permisos para acceder a vetas de plata en proyecto María Norte