El cuarto ITS de Contonga plantea mejoras en habitabilidad, salud ocupacional y seguridad para los trabajadores de la unidad minera. Foto: Andina.
El cuarto ITS de Contonga plantea mejoras en habitabilidad, salud ocupacional y seguridad para los trabajadores de la unidad minera. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Hace dos años, la Unidad Económica Administrativa (UEA) Contonga, ubicada en Áncash y operada por la minera Norcobre, incrementó su capacidad de procesamiento de 2,400 a 3,000 toneladas métricas diarias (TMD), lo que permitió extender su vida útil por casi 19 años adicionales. Ahora, la compañía apunta a optimizar su operación, la gestión administrativa, la seguridad, la salud ocupacional y las condiciones de habitabilidad en esta mina subterránea polimetálica (cobre, plomo, plata y zinc).

TE PUEDE INTERESAR

Cámara Minera de Chile lamenta que futuro ministro de Kast no sea un “experto” en minería
Kast cambia planes: Minería y Economía en Chile estarán a cargo de un solo ministro
Snmpe: nombramientos del Minem en cargos clave debilitan lucha contra la minería ilegal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.