Burocracia será abordada por APP. Foto: GEC
Burocracia será abordada por APP. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

César Acuña, con su partido Alianza Para el Progreso, busca ser nuevamente presidente del Perú. Para ese reto, ha sumado a José Salardi como jefe de plan de gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

¿Efecto minería? La razón por la que el consumo de electricidad en Perú no creció lo esperado
Minería en Perú: se desarrollarán ocho proyectos mineros por US$ 7,619 millones este 2026
Kast ofrece apoyo con tecnología de Chile para combatir la minería ilegal en frontera con Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.