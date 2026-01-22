La canadiense C3 Metals concretó un acuerdo con Paradigm Capital Inc. para una colocación privada de 18,182,000 acciones ordinarias a un precio de C$.1,10 por acción, con la que prevé recaudar 20 millones de dólares canadienses (US$ 14.4 millones)

La operación incluye una opción adicional por 2,728,000 acciones, que podría elevar el monto total hasta 23 millones de dólares canadienses (US$ 16.6 millones). Los fondos se destinarán a actividades de exploración y desarrollo en los proyectos de cobre y oro Khaleesi en Cusco, del cual es 100% propiedad de la compañía, y Super Block (50%) en Jamaica, así como para capital de trabajo general.

La colocación está dirigida a inversionistas en Canadá, Estados Unidos y otras jurisdicciones bajo exenciones regulatorias. Los valores estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día. Se espera el cierre para el 11 de febrero, sujeto a aprobaciones regulatorias, incluida la de la TSX Venture Exchange.

La compañía posee aproximadamente 31,000 hectáreas ubicadas en el prolífico cinturón de pórfido-skarn de alta ley Andahuaylas-Yauri del sur de Perú, que contiene los proyectos Jasperoide y Khaleesi. La mineralización en Jasperoide está alojada en un entorno geológico similar a las principales operaciones mineras cercanas en Las Bambas (MMG), Constancia (Hudbay) y Antapaccay (Glencore).

En Jasperoide, ha identificado más de 13 prospectos de skarn y un sistema de pórfido aflorante en dos cinturones paralelos de 28 km. La minera ha publicado una estimación inicial de recursos en el primero de estos objetivos de skarn, que contenía recursos medidos e indicados de 52 Mt con 0.5% de cobre y 0.2 g/t de oro.

El nuevo hallazgo de C3 Metals en proyecto Khaleesi

La minera canadiense C3 Metals Inc. reportó nuevos resultados de perforación en su proyecto de cobre y oro Khaleesi (Cusco), que refuerzan el potencial del yacimiento y amplían la lectura geológica del sistema mineralizado. Se trata del segundo pozo del programa de exploración, cuyos resultados confirman la presencia de cobre y oro de alta ley en profundidad.

El pozo denominado KHZ5800-002 interceptó 51.1 metros con 0.54% de cobre y 0.31 g/t de oro, equivalente a 0.86% de cobre equivalente (CuEq), desde una profundidad aproximada de 250 metros verticales. Dentro de ese intervalo, destaca un tramo de 18.0 metros con 1.08% de cobre y 0.76 g/t de oro (1.85% CuEq), considerado de alta ley para un proyecto de exploración temprana en la región.

Hasta la fecha, C3 Metals ha completado aproximadamente 4,200 metros de perforación de un programa inicial planificado de 6,300 metros, con ocho pozos finalizados, seis pendientes de resultados de laboratorio y dos adicionales actualmente en ejecución. El uso de núcleos orientados ha permitido identificar tendencias estructurales relevantes, particularmente vetillas con rumbo noreste–suroeste.

De cara a los próximos meses,C3 Metals enfocará sus operaciones en Perú en definir nuevos puntos de perforación alrededor de la zona de alta ley interceptada en KHZ5800-002. El objetivo será seguir las vetillas laminadas y los sistemas de stockwork en profundidad, con la expectativa de identificar la intrusión causante del sistema hidrotermal Khaleesi y avanzar en la comprensión del potencial cuprífero del proyecto.

