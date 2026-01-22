Khaleesi se ubica en la faja Andahuaylas-Yauri, considerada de clase mundial por concentrar importantes minas de cobre y oro, como Las Bambas, Constancia y Antapaccay. (Foto: Difusión)
Khaleesi se ubica en la faja Andahuaylas-Yauri, considerada de clase mundial por concentrar importantes minas de cobre y oro, como Las Bambas, Constancia y Antapaccay. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La concretó un acuerdo con Paradigm Capital Inc. para una de 18,182,000 acciones ordinarias a un precio de C$.1,10 por acción, con la que prevé recaudar 20 millones de dólares canadienses (US$ 14.4 millones)

La operación incluye una opción adicional por 2,728,000 acciones, que podría elevar el monto total hasta 23 millones de dólares canadienses (US$ 16.6 millones). Los fondos se destinarán a actividades de exploración y desarrollo en los en Cusco, del cual es 100% propiedad de la compañía, y Super Block (50%) en Jamaica, así como para capital de trabajo general.

La colocación está dirigida a inversionistas en Canadá, Estados Unidos y otras jurisdicciones bajo exenciones regulatorias. Los valores estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día. Se espera el cierre para el 11 de febrero, sujeto a aprobaciones regulatorias, incluida la de la TSX Venture Exchange.

La compañía posee aproximadamente 31,000 hectáreas ubicadas en el prolífico cinturón de pórfido-skarn de alta ley Andahuaylas-Yauri del sur de Perú, que contiene los proyectos Jasperoide y Khaleesi. La mineralización en Jasperoide está alojada en un entorno geológico similar a las principales operaciones mineras cercanas en , Constancia (Hudbay) y.

En Jasperoide, ha identificado más de 13 prospectos de skarn y un sistema de pórfido aflorante en dos cinturones paralelos de 28 km. La minera ha publicado una estimación inicial de recursos en el primero de estos objetivos de skarn, que contenía recursos medidos e indicados de 52 Mt con 0.5% de cobre y 0.2 g/t de oro.

La compañía posee aproximadamente 31,000 hectáreas ubicadas en el prolífico cinturón de pórfido-skarn de alta ley Andahuaylas-Yauri del sur de Perú, que contiene los proyectos Jasperoide y Khaleesi.
La compañía posee aproximadamente 31,000 hectáreas ubicadas en el prolífico cinturón de pórfido-skarn de alta ley Andahuaylas-Yauri del sur de Perú, que contiene los proyectos Jasperoide y Khaleesi.
LEA TAMBIÉN: C3 Metals adjudica contrato a AK Drilling para proyecto de cobre y oro Khaleesi, ¿qué se viene?

El nuevo hallazgo de C3 Metals en proyecto Khaleesi

La minera canadiense (Cusco), que refuerzan el potencial del yacimiento y amplían la lectura geológica del sistema mineralizado. Se trata del segundo pozo del programa de exploración, cuyos resultados confirman la presencia de cobre y oro de alta ley en profundidad.

El pozo denominado KHZ5800-002 interceptó 51.1 metros con 0.54% de cobre y 0.31 g/t de oro, equivalente a 0.86% de cobre equivalente (CuEq), desde una profundidad aproximada de 250 metros verticales. Dentro de ese intervalo, destaca un tramo de 18.0 metros con 1.08% de cobre y 0.76 g/t de oro (1.85% CuEq), considerado de alta ley para un proyecto de exploración temprana en la región.

Hasta la fecha, C3 Metals ha completado aproximadamente 4,200 metros de perforación de un programa inicial planificado de 6,300 metros, con ocho pozos finalizados, seis pendientes de resultados de laboratorio y dos adicionales actualmente en ejecución. El uso de núcleos orientados ha permitido identificar tendencias estructurales relevantes, particularmente vetillas con rumbo noreste–suroeste.

De cara a los próximos meses,en definir nuevos puntos de perforación alrededor de la zona de alta ley interceptada en KHZ5800-002. El objetivo será seguir las vetillas laminadas y los sistemas de stockwork en profundidad, con la expectativa de identificar la intrusión causante del sistema hidrotermal Khaleesi y avanzar en la comprensión del potencial cuprífero del proyecto.

LEA TAMBIÉN: Rio Silver inicia permisos para acceder a vetas de plata en proyecto María Norte

TE PUEDE INTERESAR

Dynacor invertirá US$ 7 millones en modernizar operación minera en Perú
Endeavour refuerza presencia en Perú con US$ 26.5 millones para mina Kolpa en 2026
Kuya Silver cierra financiamiento por US$25.5 millones para fortalecer a mina Bethania

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.