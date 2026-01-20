La minera canadiense Kuya Silver anunció el cierre de una colocación privada por US$25.5 millones, recursos que estarán destinados principalmente a fortalecer sus operaciones en Perú, con énfasis en la mejora de capacidades de procesamiento, un paso clave dentro de su estrategia de crecimiento en el país.

La compañía informó que el capital levantado será asignado de manera prioritaria a la mina de plata Bethania (Huancavelica), su principal activo en Perú, con el objetivo de avanzar en el desarrollo operativo y mejorar la eficiencia del tratamiento de concentrados, un componente crítico para elevar el valor agregado de su producción.

En concreto, Kuya planea utilizar dichos fondos para la adquisición y/o desarrollo de capacidad de procesamiento, lo que podría incluir la compra de instalaciones existentes o equipos especializados. Estas inversiones no necesariamente se limitarían al área inmediata del proyecto, lo que amplía el margen de acción de la minera en términos logísticos y operativos.

Estrategia enfocada en Perú

La estrategia de Kuya Silver apunta a reducir la dependencia de terceros para el procesamiento (una limitación recurrente para proyectos de mediana escala en el país) y a ganar mayor control sobre la cadena productiva, con impactos directos en costos, plazos y márgenes operativos en Perú.

La colocación privada comprendió la emisión de 25.5 millones de unidades a un precio de US$1.00 por unidad. Cada unidad incluye una acción ordinaria y medio warrant, que otorga el derecho a adquirir acciones adicionales hasta enero de 2029, una estructura que busca atraer capital con una mirada de mediano plazo.

Si bien parte de los recursos también será utilizada para exploración en el proyecto Silver Kings, en Ontario, y para capital de trabajo general, el comunicado subraya que el destino estratégico central del financiamiento es Perú, donde la compañía concentra sus planes de expansión operativa.

Kuya Silver refuerza su apuesta por Perú

La operación de Kuya Silver fue codirigida por AGP Canada Investments e Integrity Capital Group, firmas que actuaron como intermediarios bajo un esquema de “mejores esfuerzos”, aportando respaldo financiero e institucional a la transacción.

Desde el punto de vista regulatorio, la colocación se realizó bajo exenciones vigentes en Canadá y en jurisdicciones internacionales, sin registro en Estados Unidos, lo que permitió a la empresa cerrar la operación sin periodos de retención legal para una parte relevante de los valores emitidos.

Con este financiamiento, Kuya Silver refuerza su apuesta por consolidar su presencia en Perú, avanzando hacia una operación más integrada y eficiente en Bethania, en un contexto donde el acceso a infraestructura de procesamiento se ha convertido en un factor determinante para la viabilidad y escalamiento de proyectos mineros en el país.