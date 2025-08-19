Producción de cobre creció 7.1% en junio del 2025 (Fuente: Andina)
Producción de cobre creció 7.1% en junio del 2025 (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Minería
Elías García Olano
mailElías García Olano

En junio del 2025 la explotación de seis de los ocho principales metales que produce el Perú (cobre, oro, zinc, plata, plomo y estaño) registró incrementos, a excepción del hierro y el molibdeno.

TE PUEDE INTERESAR

Golpe a la minería ilegal en Trujillo: incautaciones por S/ 49.5 millones
Los dos sectores que lideran percepción de progreso: peruanos los eligen sobre minería
La nueva apuesta de InterNexa por US$ 1.6 millones: ‘corredores’ de fibra para la minería

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.