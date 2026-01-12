La Organización de las Naciones Unidas advirtió este lunes sobre un grave deterioro de la situación humanitaria en Ucrania, en un momento especialmente crítico por la llegada del invierno y la intensificación de los ataques contra infraestructuras clave del país.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, el jefe interino de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Ramesh Rajasingham, señaló que los bombardeos a gran escala registrados en las últimas semanas han afectado directamente a sistemas energéticos, redes de agua y servicios de emergencia, dejando a la población civil en condiciones cada vez más precarias.

Según datos de la ONU, al menos 10,8 millones de personas requieren actualmente asistencia humanitaria en Ucrania. La situación se ha visto agravada por los cortes generalizados de electricidad, calefacción y suministro de agua, coincidiendo con temperaturas que han descendido hasta cerca de los diez grados bajo cero en varias zonas del país.

El funcionario también alertó sobre el impacto de los ataques en el sistema sanitario ucraniano. La Organización Mundial de la Salud - OMS registró once agresiones contra instalaciones y personal médico en lo que va del año, con un balance de cinco muertos y once heridos. Rajasingham subrayó que estos hechos tienen consecuencias especialmente graves durante el invierno, al debilitar los servicios que permiten salvar vidas.

Los bombardeos contra sistemas energéticos y servicios esenciales elevan el riesgo para la población civil en uno de los inviernos más duros del conflicto. Foto: agencias

En paralelo, Rusia lanzó el pasado viernes un ataque masivo contra Kiev y bombardeó por primera vez la ciudad de Leópolis con un misil Oréshnik, en lo que Moscú calificó como una represalia por un presunto ataque ucraniano contra una residencia del presidente Vladímir Putin, acusación que Kiev ha rechazado. De acuerdo con autoridades locales, el proyectil habría alcanzado una velocidad cercana a los 13,000 kilómetros por hora.

Ante este escenario, la ONU reiteró su llamado a respetar el derecho internacional humanitario y a proteger a la población civil. Rajasingham instó además al Consejo de Seguridad a facilitar el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria y a garantizar una financiación acorde con la magnitud de la crisis.

Con información de EFE