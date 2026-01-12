La destrucción de redes energéticas y sanitarias ha generado “condiciones desesperadas” para millones de civiles, según la ONU. Foto: Serhii Okunev / AFP
La destrucción de redes energéticas y sanitarias ha generado “condiciones desesperadas” para millones de civiles, según la ONU. Foto: Serhii Okunev / AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Organización de las Naciones Unidas advirtió este lunes sobre , en un momento especialmente crítico por la llegada del invierno y la intensificación de los ataques contra infraestructuras clave del país.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, el jefe interino de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Ramesh Rajasingham, señaló que los bombardeos a gran escala registrados en las últimas semanas han afectado directamente a sistemas energéticos, redes de agua y servicios de emergencia,

Según datos de la ONU, . La situación se ha visto agravada por los cortes generalizados de electricidad, calefacción y suministro de agua, coincidiendo con temperaturas que han descendido hasta cerca de los diez grados bajo cero en varias zonas del país.

LEA TAMBIÉN: Con Martinelli como imputado, inicia el histórico juicio por Odebrecht en Panamá

El funcionario también alertó sobre el impacto de los ataques en el sistema sanitario ucraniano. La Organización Mundial de la Salud - OMS registró once agresiones contra instalaciones y personal médico en lo que va del año, con un balance de cinco muertos y once heridos. Rajasingham subrayó que estos hechos tienen consecuencias especialmente graves durante el invierno, al debilitar los servicios que permiten salvar vidas.

Los bombardeos contra sistemas energéticos y servicios esenciales elevan el riesgo para la población civil en uno de los inviernos más duros del conflicto. Foto: agencias
Los bombardeos contra sistemas energéticos y servicios esenciales elevan el riesgo para la población civil en uno de los inviernos más duros del conflicto. Foto: agencias

En paralelo, , en lo que Moscú calificó como una represalia por un presunto ataque ucraniano contra una residencia del presidente Vladímir Putin, acusación que Kiev ha rechazado. De acuerdo con autoridades locales, el proyectil habría alcanzado una velocidad cercana a los 13,000 kilómetros por hora.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump alerta sobre un “caos financiero” si la Corte Suprema invalida sus aranceles

Ante este escenario, la ONU reiteró su llamado a respetar el derecho internacional humanitario y a proteger a la población civil. Rajasingham instó además al Consejo de Seguridad a facilitar el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria y a garantizar una financiación acorde con la magnitud de la crisis.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Ucrania: paz incierta y complicación europea
Rusia cree en la victoria sobre Ucrania, afirma Putin en discurso de fin de año
Ucrania niega ataque a una residencia de Putin y Rusia promete endurecer su postura
Perú reafirma su apoyo a Ucrania y pide una paz “justa y duradera”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.