La minera canadiense Pan American Silver cerró el 2025 cumpliendo su guía de producción y con una posición financiera fortalecida, contexto que respalda su hoja de ruta operativa para 2026, año en el que mantendrá a Perú como parte relevante de su portafolio minero, aunque en una fase más enfocada en sostenimiento, optimización y extensión de vida de mina que en expansión agresiva.

Durante el 2025, la compañía reportó un sólido desempeño operativo y financiero a nivel consolidado, impulsado por mayores precios de los metales y una producción de plata que superó el rango de su guía anual. Este escenario permitió cerrar el año con una elevada posición de caja y liquidez disponible, lo que crea espacio para sostener inversiones en activos clave de la región, incluido Perú.

En el país, Huaron y Shahuindo continúan formando parte del núcleo operativo de Pan American Silver, y ambos proyectos están considerados explícitamente dentro de la guía de producción, costos y capital para 2026. Si bien no se anunciaron expansiones mayores, la compañía ratificó su compromiso con la continuidad de estas operaciones.

Huaron enfrenta presión de costos en 2026, por menores leyes y mayor mineral de desarrollo, lo que impacta en su desempeño operativo. (Foto referencial: Andina)

Planes de Pan American en 2026

Para 2026, Pan American anticipa mayores desafíos operativos en Huaron, donde se espera un incremento de costos debido a una mayor proporción de mineral proveniente de labores de desarrollo frente a mineral de explotación, así como leyes por debajo de las reservas. Esta combinación presiona los costos unitarios, pero forma parte de una estrategia para sostener la operación en el mediano plazo.

Frente a este escenario, la minera destinará capital en Huaron para incrementar el inventario de stopes desarrollados, mejorar la flexibilidad operativa y avanzar en exploración dirigida a extensiones profundas del yacimiento. La inversión apunta a estabilizar la producción y a reforzar la vida útil de la mina, más que a elevar volúmenes en el corto plazo.

En el caso de Shahuindo, Pan American anunció inversiones focalizadas en compra de terrenos y exploración, con el objetivo de identificar oportunidades que permitan extender la vida de la operación, en una etapa en la que el proyecto se encuentra más cerca de su madurez productiva.

Parte del presupuesto global de exploración 2026 incluye trabajos en Perú, bajo un enfoque brownfield y near-mine. (Foto referencial: Andina)

Inversión en Perú

A nivel de costos, la compañía advirtió que su guía 2026 refleja el impacto de mayores precios de los metales sobre regalías, participación de trabajadores y costos de refinación, factores especialmente relevantes en jurisdicciones como Perú, donde estos componentes tienen un peso significativo en la estructura operativa.

En exploración, Pan American planea un presupuesto global de entre US$132 millones y US$135 millones en 2026, parte del cual se destinará a exploración regional en países como Perú. Este enfoque refuerza la estrategia de priorizar proyectos brownfield y near-mine, buscando maximizar el valor de activos existentes.

Así, de cara a 2026, Perú se consolida como un país de sostén dentro del portafolio de Pan American Silver, con inversiones orientadas a optimizar operaciones, controlar costos y prolongar la vida de mina. El balance positivo de 2025 permite a la compañía encarar este nuevo año con disciplina de capital, en un contexto de precios favorables pero con crecientes exigencias operativas.