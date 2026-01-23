La minera canadiense Pecoy Copper anunció su programa de exploración para 2026 en el proyecto de cobre, oro, molibdeno y plata Pecoy (Arequipa). También, se prevé la perforación en el proyecto vecino Tororume, como parte de su estrategia para evaluar sistemas minerales a escala de distrito.

El plan contempla hasta 40,000 metros de perforación diamantina en Pecoy, con cinco plataformas operativas en el pico de actividad. Se priorizarán cinco áreas dentro del proyecto: Brecha del Sur, Centro del Pozo y Brecha Central, Zona de veta EDM, Pampa Occidental y el área objetivo del noroeste.

En paralelo, se prevé realizar 5,000 metros de perforación en el proyecto Tororume, ubicado 8 kilómetros al norte de Pecoy, sobre un sistema de pórfido parcialmente explorado.

La compañía proyecta avances en la definición de recursos, pruebas metalúrgicas, modelado geológico y visitas de analistas como parte de sus próximos hitos para 2026.

“Nuestro objetivo es expandir las zonas que ya demuestran escala y continuidad, a la vez que destinamos un esfuerzo significativo a objetivos que creemos que podrían representar centros de brecha adicionales o zonas de mayor ley dentro del sistema Pecoy más amplio. Con varias áreas aún abiertas y solo parcialmente probadas, vemos un gran potencial para una expansión continua de recursos hasta 2026″, afirmó Vincent Metcalfe, Director Ejecutivo de Pecoy Copper.

A la fecha, se han completado menos de 49,000 metros de perforación histórica en el proyecto Pecoy.

LEA TAMBIÉN: Endeavour Silver instala nuevo molino en mina Kolpa para aumentar capacidad

Pecoy Copper avanza con perforación de cobre en Arequipa

Pecoy Copper avanza en el proyecto polimetálico Pecoy, de 9,975 hectáreas, un sistema de pórfidos ubicado en Arequipa. El yacimiento cuenta con un recurso inferido de 865 millones de toneladas con una ley promedio de 0.34% de cobre, e incluye créditos de oro, molibdeno y plata.

A la fecha, se han completado menos de 49,000 metros de perforación histórica en el proyecto, que ha definido un sistema mineralizado con continuidad a lo largo del rumbo y en profundidad. Pecoy se ubica a unos 1,650 metros sobre el nivel del mar, lo que permite operaciones durante todo el año.

En diciembre de 2025, la minera canadiense dio inicio a su primera campaña de perforación en casi una década en dicho proyecto. El arranque marca un hito para la compañía, que reactiva la exploración del proyecto por primera vez desde 2016.

La perforación inicial se concentró en la zona Brecha Sur, uno de los objetivos prioritarios definidos por la compañía. En paralelo, la segunda perforadora será destinada a la zona Pozo Central, ampliando la cobertura sobre áreas identificadas con alto potencial dentro del yacimiento.

El proyecto Pecoy se encuentra cerca de la costa del Pacífico, con acceso a carreteras, líneas eléctricas, fuentes de agua y conectividad con los puertos de Matarani e Ilo, ubicados aproximadamente a 240 kilómetros. Esta localización permite avanzar desde la etapa de exploración hacia fases posteriores de desarrollo.