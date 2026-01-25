Antes, debemos tomar en cuenta que el sector qué más impulsó la plaza local fue el minero, como consecuencia del alza de los metales, y porque la bolsa limeña tiene un mayor peso de las empresas extractivas.

Sin embargo, otro sector que también tuvo un desempeño destacado fue el financiero por el aumento de las ganancias de los bancos, producto principalmente del menor gasto en provisiones.

Para el 2026, KallpaSAB considera que el sector consumo es el que muestra un potencial más interesante para aumentar su valor.

La BVL forma parte del mercado nuam, el que conforma con las bolsas de Chile y Colombia. (Foto: Jorge Cerdán/ GEC)

“Si uno quiere tener exposición a Perú, lo más sencillo es comprar los ETF apalancados al mercado peruano”, dijo Marco Contreras, jefe de research de la casa de bolsa.

Los ETF son fondos de inversión que cotizan en el mercado bursátil, tal como lo hacen las acciones.

En la BVL, existe un ETF, el ETFPERUD, que replica el desempeño de las principales acciones peruanas.

Además, en la bolsa de Nueva York cotiza el EPU, de Blackrock, que brinda exposición a las acciones más representativas de la plaza limeña.

Finalmente, existe un tercer vehículo para exponerse a Perú en la BVL. Pero esta vez el fondo no invierte en acciones, sino en la deuda soberana, es decir, bonos emitidos por el Tesoro a distintos plazos. Se trata de un fondo cotizado recientemente lanzado y que, al igual que el ETFPERUD, es gestionado por El Dorado y VanEck. Se llama Fondo Peru Soberano VanEck El Dorado ID ETF (ETFPESOV).

Un ETF es un fondo cotizado que invierte a su vez en una canasta de valores. (Foto: iStock)

Según explica Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research, los tres ETF mencionados invierten prioritariamente en activos locales.