La compañía minera británica Nativo Resources avanza hacia el inicio de su fase productiva en Perú tras contratar a un operador minero para poner en marcha la mina de oro Bonanza, ubicada en la concesión Tesoro, en la región Arequipa. La compañía, con intereses auríferos en el país, prevé comenzar las actividades mineras durante febrero, marcando un hito operativo clave dentro del corredor aurífero Nazca–Ocoña.

Para esta etapa, la empresa seleccionó a Constructora e Inversiones Andina Kuboc C&P SAC como contratista minero. Se trata de una compañía peruana especializada en servicios de minería subterránea, con operaciones activas en el país y autorización del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales.

Kuboc iniciará la movilización de su equipo en las próximas semanas, con un contingente inicial de 25 trabajadores. En total, se estima que el campamento y la operación minera emplearán a alrededor de 32 personas, incluyendo operadores subterráneos, especialistas en explosivos, personal de seguridad y proveedores de servicios de soporte, reforzando el componente operativo local del proyecto.

Nativo espera realizar sus primeras ventas de oro durante el trimestre de inicio de operaciones. (Foto referencial: Andina)

Trabajo productivo en la mina Bonanza

Las primeras labores productivas se concentrarán en sectores de Bonanza con leyes estimadas entre 5 y 25 gramos de oro por tonelada. En esta fase inicial, Nativo apunta a una producción de entre 50 y 90 toneladas mensuales de material de veta, mientras se validan las leyes, la continuidad del mineral y la integridad de la infraestructura subterránea.

En paralelo al arranque productivo, el contratista ejecutará trabajos preparatorios orientados a optimizar la operación, como la ampliación de pozos y galerías, así como la instalación de equipos en superficie para mejorar la eficiencia en la recuperación del mineral. De acuerdo con el cronograma de la empresa, estas acciones permitirían concretar las primeras ventas de oro durante el trimestre.

El plan minero de Bonanza está concebido como un esquema evolutivo, que se ajustará en función de los resultados operativos y del trabajo conjunto con los geólogos de Nativo. Tras los primeros meses de producción, la compañía proyecta incrementar gradualmente el volumen extraído hasta un rango de entre 150 y 300 toneladas mensuales.

El plan minero contempla un escalamiento progresivo hasta 150–300 toneladas mensuales tras los primeros meses de operación. (Foto referencial: Andina)

Aumentar producción durante el 2026

Como parte de la estrategia operativa, la fragmentación de roca se realizará mediante pirotecnia industrial, a cargo de Frasser SAC, una empresa especializada en vetas estrechas. Este método está diseñado para reducir riesgos de colapso, vibraciones y pérdidas de material, factores críticos en minas subterráneas de pequeña escala como Bonanza.

En el soporte logístico, Nativo también contrató a IPECPROM Mining Operations para la gestión del campamento minero. La firma ya se encuentra movilizada en el sitio, brindando servicios de alojamiento, alimentación, limpieza y construcción de infraestructura sanitaria, asegurando condiciones operativas adecuadas para el desarrollo continuo de la mina.

Con el inicio de la producción y el escalamiento progresivo previsto, Nativo Resources perfila a Bonanza como un activo de generación temprana de ingresos en Perú. La consolidación de la operación durante 2026 estará marcada por el aumento sostenido de la producción, la optimización del plan minero y la evaluación de nuevos frentes de explotación dentro de la concesión Tesoro, en línea con su estrategia de crecimiento en el país.

