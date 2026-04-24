El Perú podría escalar al primer lugar en la producción mundial de cobre si logra poner en marcha al menos el 70% de su cartera de proyectos mineros, estimada en más de US$ 64,000 millones . Así lo advirtió Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Según explicó, cerca del 70% de las iniciativas en cartera están enfocadas en el cobre, lo que configura una oportunidad relevante para el país. “Existe la posibilidad de que el Perú pase del tercer al primer lugar en producción global si estos proyectos se concretan” , señaló en RPP.

Una oportunidad pendiente

Pese a contar con la segunda mayor reserva mundial de cobre, la producción nacional no ha crecido al mismo ritmo en los últimos años. De acuerdo con De Vinatea, esto responde principalmente a la falta de nuevos grandes proyectos en operación.

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“Desde el 2018 no se inauguran grandes minas. El crecimiento se ha sostenido en ampliaciones y mejoras de operaciones existentes”, precisó y miembro del comité organizador de proEXPLO 2026.

En ese contexto, destacó el papel estratégico que ha adquirido el cobre en la economía global. “Hoy el cobre es el nuevo petróleo. Es esencial para la electrificación, el desarrollo tecnológico y la transición hacia energías limpias”, afirmó.

El ejecutivo añadió que la transición energética, el avance de la inteligencia artificial y la expansión de centros de datos están impulsando una mayor demanda por este metal. “El mundo necesita más cobre, pero la oferta es limitada. El Perú tiene una oportunidad única que no ha tenido con otros recursos en su historia”, sostuvo.

Gustavo De Vinatea advierte que el país tiene una oportunidad histórica impulsada por la demanda global del metal. (Foto: Joel Alonzo)

Impacto en empleo

La minería formal continúa siendo un motor clave para el empleo y el desarrollo económico. Actualmente, el sector genera alrededor de 270,000 puestos de trabajo directos y más de 1.6 millones en total, incluyendo empleos indirectos.

“Se trata de empleo formal, de calidad y con altos estándares. Es una de las actividades que más oportunidades genera en el país”, indicó De Vinatea.

En ese marco, destacó la próxima realización de proEXPLO 2026, del 4 al 6 de mayo, evento que reunirá a líderes del sector para analizar el futuro de la exploración minera.