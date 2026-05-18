Si crees que para que te vaya bien con el dinero necesitas ser un genio de las matemáticas o un experto en la bolsa, te traigo una buena noticia: estás equivocado.

Hace poco volví a leer “La psicología del dinero” de Morgan Housel, y me dejó claro algo que veo todos los días: el éxito financiero no depende de tu coeficiente intelectual, sino de tu comportamiento. Puedes tener un doctorado en economía, pero si no controlas tus impulsos, vas a terminar quebrado. Y al revés: alguien “común” que sabe esperar y no se desespera, puede terminar siendo millonario.

Solo necesitas controlar tu ego, tener un colchón de seguridad para los imprevistos y entender que la paciencia paga mucho más que cualquier “dato ganador”. (Foto: pinkomelet/iStock)

Aquí te comparto las cuatro lecciones que realmente van a cambiar la forma en la que manejas tus finanzas:

No busques el plan perfecto, busca el que te deje dormir tranquilo

En el papel, hay inversiones que parecen increíbles, pero si te van a tener pegado al celular estresado cada vez que el mercado baja, no sirven. La clave no es ser un robot “racional”, sino ser razonable. Un plan que puedas mantener por 10 años, aunque no sea el que más paga, es mil veces mejor que un plan “perfecto” que vas a abandonar al primer susto. La constancia le gana a la intensidad siempre.

El dinero sirve para comprar tiempo, no cosas

Esta es mi lección favorita de Housel: normalmente pensamos que ser rico es tener un carro del año o una casa gigante. Housel contradice este pensamiento y afirma algo brillante: la forma más alta de riqueza es poder despertarte y decir: “hoy puedo hacer lo que me dé la gana”. El verdadero valor de tus ahorros no son los objetos o lujos materiales que puedes comprar, sino la libertad de poder renunciar a un trabajo que no te gusta, de no aceptar un maltrato o de pasar más tiempo con tu familia. Cada dólar ahorrado es un pedacito de libertad que compras para tu futuro.

El “interés compuesto” es magia, pero requiere paciencia

Warren Buffett es el hombre más rico (y exitoso) del mundo de las inversiones, pero su “secreto” no es una fórmula mágica: es que empezó a los 10 años y no ha parado hasta los 90. El dinero crece como una bola de nieve, pero al principio parece que no pasa nada. La lección relevante que deja Housel es que debes evitar buscar la rentabilidad más alta de las próximas semanas o meses, y enfocarte en lograr buenos resultados y no interrumpir el proceso. Deja que el tiempo haga el trabajo pesado por ti.

Deja de mirar al vecino (la trampa del “nunca es suficiente”)

El error más común es subir tus gastos cada vez que ganas más. Si ganas 2,000 y gastas 2,000, eres igual de pobre que cuando ganabas 1,000. Muchas personas viven comparándose con gente que a veces gasta lo que no tiene para impresionar. La verdadera riqueza es lo que no se ve: es el dinero invertido, el fondo de emergencia y la tranquilidad mental. Aprende a definir qué es “suficiente” para ti y deja de jugar el juego de los demás.

En resumen: no necesitas ser el más inteligente de la clase. Solo necesitas controlar tu ego, tener un colchón de seguridad para los imprevistos y entender que la paciencia paga mucho más que cualquier “dato ganador”.

Antonio Cevallos es CEO de BBVA Asset Management

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.