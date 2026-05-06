Axpen hace una revisión de los riesgos de 5 proyectos en el Congreso. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Mientras quedan algunos meses para el inicio del próximo Gobierno, el actual Congreso de la República de Perú mantiene en agenda una serie de proyectos que podrían ser riesgosos.

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