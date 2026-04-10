Perú cuenta actualmente con 16 días feriados | Foto: Composición EC
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José Carlos Reyes Leyva
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La viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo, informó que en este mes de abril se reunirá el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), aún en una fecha por definir. El CNT reúne a los principales gremios empresariales y sindicatos de trabajadores, con la mediación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

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