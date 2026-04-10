La viceministra refirió que la agenda de la próxima reunión del CNT aún está en elaboración. “La agenda se establece de manera conjunta entre las partes”, subrayó Yolanda Erazo.

Cabe recordar que hace un año el exministro de Trabajo, Daniel Maurate, anunció que la propuesta para reducir el número de días feriados en el Perú sería evaluada en el CNT. No obstante, los cambios de gobierno y las escasas reuniones a nivel del CNT dejaron la propuesta en ‘stand by’.

Al respecto, la viceministra de Trabajo no descartó que aún en el CNT pueda evaluarse una reducción de los días feriados en el Perú. “El anterior ministro señaló que se trataría el tema en el seno del CNT. No lo descarto, en la medida que se pueda construir una agenda conjunta ”, indicó Yolanda Erazo.

Por su parte el abogado laboralista del estudio Muñiz, César Puntriano, si bien se mostró de acuerdo en evaluar una reducción de los días feriados, refirió que el CNT no sería la instancia adecuada, sino que ello dependerá de aprobar nuevas leyes en el Congreso de la República.

“Podría discutirse la propuesta en el CNT, pero allí no se va a cristalizar la reducción de días feriados, actualmente en 16, pues ello no depende del Poder Ejecutivo, sino del Congreso”, subrayó Puntriano.

“Además sería una discusión infértil, no se van a poner de acuerdo; pues los empleadores van a pedir que se reduzcan los días feriados y los trabajadores los van a querer mantener”, agregó Puntriano.

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El especialista explicó que en el CNT se abordan temas relacionados a las políticas laborales, como por ejemplo, la determinación de la remuneración mínima vital, medidas de fomento de empleo o mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

“Actualmente, el gran problema en materia de empleo es la informalidad. Allí el CNT podría generar propuestas para mejorar la empleabilidad, especialmente de los jóvenes. Cómo mejorar la inserción laboral, la capacitación y el perfil ocupacional. Son los jóvenes quienes están en el mayor grupo de informales”, sostuvo Puntriano.