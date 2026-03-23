Los feriados por Semana Santa (2 de abril y 3 de abril) se perfilan como una oportunidad para avanzar en la dinamización del turismo en el país. Así, se prevé que este sector canalice un flujo de 1.9 millones de visitantes, proyectó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En ese contexto, dicha cartera informó que viene articulando acciones con el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, para reforzar la seguridad en destinos turísticos. Por lo general, los destinos más concurridos durante este feriado son Lima, Ica, Cusco, La Libertad, Arequipa, Áncash, San Martín, Cajamarca, Junín, Lambayeque y Ayacucho.

En cuanto al ticket promedio de gasto, según referencias del año pasado, elaboradas por el Mincetur, los turistas gastarían, en promedio, S/ 434 en sus viajes, destinando dichos recursos a transporte, alojamiento, alimentación y actividades turísticas. El periodo de permanencia de los visitantes en sus destinos es de una media de 3 y 4 noches.

Peruanos aprovecharán feriado de Semana Santa para conocer Machu Picchu. (Foto: Percy Hurtado / AFP)

Apotur se pronuncia sobre turismo internacional

De otro lado, la Asociación Peruana de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) consideró como una señal positiva el reciente anuncio del Gobierno sobre el desempeño del turismo internacional, con 3.4 millones de visitantes en 2025 y una proyección de cuatro millones para el 2026, pero recordó que es “aún insuficiente”.

“Estamos creciendo, pero aún no estamos compitiendo al nivel que el Perú puede”, manifestó Claudia Medina, presidenta del gremio. Además, dijo que una lectura responsable del sector es exigir un análisis del contexto completo.

Medina señaló que, en 2019, el Perú registró 4.4 millones de turistas internacionales, mientras que en 2025 alcanzó los 3.4 millones, lo que significa que continúa más del 20% por debajo, con una disminución cercana a 1 millón de turistas.

“Las cifras del 2025 siguen siendo menores a las del 2019 y se mantienen por debajo de países vecinos como Colombia y Chile, que ya han superado sus niveles prepandemia”, añadió.