La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) será escenario de un nuevo intento de acercamiento entre Colombia y Ecuador, países que sostienen una guerra comercial desde inicios de año. Las delegaciones oficiales llegarán a Lima los días 25 y 26 de marzo para participar en una ronda de diálogo que contará con la mediación del bloque regional.

El organismo, integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, confirmó que el encuentro reunirá a representantes encabezados por viceministros de Relaciones Exteriores. La cita busca generar condiciones para un entendimiento que permita superar las diferencias que han deteriorado la relación bilateral en las últimas semanas.

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El conflicto se originó tras las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, que cuestiona a Colombia por un supuesto débil control en la frontera común, lo que —según Quito— ha facilitado el ingreso de droga en medio de su crisis de seguridad. A partir de ello, ambos países escalaron restricciones comerciales, imponiendo aranceles que pasaron del 30% al 50% sobre diversos productos.

Como parte de estas acciones, Colombia restringió el ingreso de bienes ecuatorianos como arroz y banano, uno de los principales productos de exportación de ese país. Además, suspendió la interconexión eléctrica que durante años contribuyó a sostener el sistema energético ecuatoriano, afectado por la reducción de su capacidad hidroeléctrica.

En respuesta, Ecuador elevó significativamente el costo del transporte de crudo de la empresa estatal colombiana Ecopetrol a través de sus oleoductos, incrementando la tarifa de 3 a 30 dólares por barril. Esta medida impactó directamente en el traslado diario de unos 10.000 barriles hacia el océano Pacífico.

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Pese a la escalada, el intercambio comercial entre ambas naciones se mantiene en alrededor de US$ 2,800 millones de dólares anuales, aunque con un déficit cercano a los US$ 900 millones para Ecuador, lo que ha motivado la adopción de medidas para equilibrar la balanza.

La tensión se agravó recientemente con un incidente militar en la zona fronteriza, luego de que se hallara en territorio colombiano un artefacto explosivo sin detonar, presuntamente vinculado a un operativo ecuatoriano contra un grupo armado. Aunque inicialmente se denunció una incursión, una comisión binacional concluyó que se trató de un hecho accidental.

En este contexto, la CAN busca ofrecer un espacio neutral que permita encauzar el diálogo y reducir la conflictividad. Se espera que las conversaciones en Lima sienten las bases para la normalización progresiva del comercio y la distensión política entre ambos gobiernos.