El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un presunto bombardeo de Ecuador tras el hallazgo de una “bomba” en territorio colombiano cerca de la frontera común.

Campesinos de la zona confirmaron la versión del mandatario colombiano, en medio de una guerra comercial y arancelaria entre ambos países que escala día a día.

La “bomba (...) cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida”, dijo en X Petro, en donde mostró imágenes del explosivo en medio de cultivos de hoja de coca.

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Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que estas acusaciones son “falsas” y responsabiliza a Colombia de no hacer suficiente contra los grupos armados en la frontera, que luego cruzan hacia Ecuador donde la violencia narco toca picos históricos.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió Noboa.

Expertos consultados estiman que se trata de una “bomba de caída libre” de tipo MK, generalmente fabricadas en Estados Unidos y Brasil. Estas bombas no son teleguiadas y caen por efecto de la gravedad.

El presunto ataque ocurre en momentos en que Ecuador lanza una dura ofensiva de dos semanas bajo estrictos toques de queda para tratar de doblegar a los carteles con apoyo de Estados Unidos.

Ecuador está “bombardeando los lugares que servían de escondite” para grupos criminales “en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, señaló Noboa en X en referencia a Petro.

El gobierno ecuatoriano atacó la semana pasada un campo de entrenamiento guerrillero en la provincia fronteriza ecuatoriana de Sucumbíos (noreste).

Cabe recordar que Ecuador es parte del “Escudo de las Américas”, una alianza de 17 países del continente creada por Donald Trump para enfrentar amenazas de seguridad.

Un militar de Ecuador participa en un operativo en el Parque Nacional Podocarpus contra la minería ilegal. (EFE/ Mauricio Torres).

Elaborado con información de Agencia EFE