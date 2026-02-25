El capo ecuatoriano Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, señalado como líder de la organización criminal Los Lobos, negó haber participado en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y acusó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de haber ordenado el crimen.

Las declaraciones fueron realizadas este miércoles ante la Fiscalía de Zaragoza, en España, donde el detenido compareció a pedido de las autoridades ecuatorianas en el marco del proceso de cooperación internacional. Chavarría se encuentra recluido en la prisión de Zuera a la espera de la resolución de su extradición.

Según su defensa, el investigado respondió a preguntas de la fiscal española y de su abogado, pero se negó a contestar el cuestionario enviado por el Ministerio Público de Ecuador. Durante su intervención, sostuvo que una persona cercana al ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, le indicó que el asesinato de Villavicencio habría sido ordenado por Noboa, ante el temor de que ganara las elecciones.

El presunto narcotraficante también aseguró que tanto el mandatario como el titular del Interior buscan “engañar” a las autoridades españolas para lograr su extradición a Ecuador o a Estados Unidos. Afirmó que, de ser enviado a su país, su vida correría peligro, mientras que en territorio estadounidense se le presionaría para declarar contra el expresidente Rafael Correa, a quien dijo no conocer.

Asimismo, denunció haber recibido amenazas de Reimberg a través de un emisario cuando permanecía detenido en Málaga, señalando que existirían registros en cámaras de seguridad del lugar donde ocurrieron estos hechos.

A Los Lobos se les atribuye el plan para asesinar al candidato Fernando Villavicencio, quien murió tiroteado en un acto de campaña en 2023.

Chavarría, a quien se le atribuye participación en más de 400 asesinatos, es requerido por Ecuador como uno de los líderes de organizaciones criminales más peligrosas del país. Fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, tras permanecer oculto durante años utilizando identidades falsas.

Por su parte, la Fiscalía ecuatoriana lo ha imputado como presunto participante en la planificación del asesinato de Villavicencio. Según las investigaciones, los autores intelectuales estarían vinculados a redes de corrupción que el candidato denunciaba, así como al exministro José Serrano.

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, al salir de un mitin en Quito, por un grupo de sicarios colombianos. Hasta el momento, cinco personas han sido condenadas como autores materiales del crimen, mientras que varios implicados murieron en prisión antes de declarar ante las autoridades.