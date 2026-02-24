El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista un discurso combativo ante el Congreso este martes, en el que buscará reposicionarse políticamente tras el reciente revés de la Corte Suprema a su política de aranceles.

El mandatario anticipó una intervención “larga” y desafiante, con la que intentará desmentir las versiones sobre un eventual debilitamiento de su liderazgo. Además, prevé darle un tono simbólico al mensaje en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense, cuya celebración central está prevista para el 4 de julio.

El discurso se produce en un contexto complejo para su administración. La Corte Suprema anuló su estrategia arancelaria, al considerar que no podía aplicarse bajo el argumento de “emergencia nacional” sin la participación del Congreso. La decisión obliga al Ejecutivo a negociar con los demócratas, en un escenario de bloqueo político.

En el plano económico, el Gobierno enfrenta indicadores mixtos: el crecimiento de 2025 fue de 2,2%, por debajo del año previo, mientras que la inflación se mantiene elevada en 2,9% interanual. El empleo, sin embargo, continúa mostrando dinamismo.

La presentación del mandatario también estará marcada por tensiones políticas. Parte de la bancada demócrata ha anunciado que no asistirá al hemiciclo en rechazo a la política migratoria de la administración. A ello se suma el estancamiento en el Congreso sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, en el que persisten diferencias sobre el control de las agencias migratorias.

Asimismo, se prevé un ambiente cargado en el recinto, donde estarán presentes los magistrados de la Corte Suprema que fallaron contra la política de aranceles, así como invitados de ambos partidos que reflejan las tensiones políticas actuales.

Los niveles de aprobación del presidente se mantienen por debajo del 50%, en un escenario de polarización creciente. Con elecciones legislativas en noviembre, el resultado será clave para el tramo final de su mandato.

Pese al contexto adverso, Trump apuesta por recuperar la iniciativa y consolidar el respaldo de su base política con un discurso que combinará tono firme, mensajes simbólicos y anuncios de gestión.