La Comisión Europea pidió a Estados Unidos “claridad total” sobre las medidas que adoptará luego de que el Tribunal Supremo de ese país invalidara la mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Esta solicitud se da luego que Trump anunciara un arancel global del 15% a todos los países como respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinó que el magnate se extralimitó en el uso de poderes de emergencia para aplicar aranceles a los socios comerciales del país.

“La Comisión Europea solicita claridad total sobre las medidas que Estados Unidos pretende tomar tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)”, indicaron en un comunicado.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) señaló que la actual situación no contribuye a garantizar un comercio e inversión transatlánticos “justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos”, como habían acordado previamente.

Cómo se recuerda, en verano se firmó un acuerdo por el que la UE aceptó un gravamen general del 15% y que Estados Unidos exportase al bloque sus bienes industriales libres de aranceles.

Ante ello, ahora la Comisión Europea remarcó que “ siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos. Las empresas y exportadores de la UE deben tener un trato justo, previsibilidad y seguridad jurídica ”.

Asimismo, la UE señaló que como mayor socio comercial de Estados Unidos, “espera que cumpla sus compromisos establecidos en la Declaración Conjunta”.

La Comisión exigió que los productos de la UE “ deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del límite claro e inclusivo previamente acordado ”.

También reiteraron que aplicadas “de forma impredecible”, estas medidas “son inherentemente disruptivas, minando la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generando aún más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales”.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario aseguró que mantiene un contacto “estrecho y continuo” con la Administración estadounidense y señaló que el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefcovic, habló con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, este mismo sábado.

“Seguiremos trabajando para reducir los aranceles, tal y como se establece en la Declaración Conjunta. La prioridad de la UE es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, al tiempo que actúa como ancla global para el comercio basado en normas”, apuntó el comunicado.

Una gran mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15 % en Estados Unidos, pero la UE aún no aplica el 0 % a los bienes estadounidenses, porque el Parlamento Europeo todavía no ha ratificado el acuerdo.

La comisión de Comercio de la Eurocámara, que tiene previsto votar el pacto entre Bruselas y Washington el próximo martes, decidió convocar a los eurodiputados este lunes a una reunión para analizar las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

(Con información de la agencia EFE).