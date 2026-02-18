La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación formal contra la plataforma china Shein por lo que considera un “diseño adictivo”, su falta de transparencia en los sistemas de recomendación y la venta de artículos ilegales, incluidos productos que podrían constituir “material de abuso sexual infantil”.

Según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, el procedimiento se centra en los mecanismos que utiliza la plataforma para limitar la comercialización de productos ilícitos en la Unión Europea (UE), entre ellos “el contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales”.

La investigación se enmarca en la Ley de Servicios Digitales (DSA) y apunta a los “riesgos” asociados a lo que Bruselas califica como “un diseño adictivo del servicio”, que incluye la concesión de puntos o recompensas a los usuarios por su participación, así como a “los problemas que tiene Shein para mitigar estos riesgos”.

“Las características adictivas podrían tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y la protección del consumidor en línea”, explicó la Comisión.

Por último, la Comisión investigará la transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer productos a los usuarios, ya que, según la DSA, la plataforma “debe revelar los principales parámetros utilizados (…) y debe proporcionar a los usuarios al menos una opción fácilmente accesible que no se base en el perfilado para cada sistema de recomendación”.

Recopilación de pruebas

Tras la apertura del procedimiento formal, la Comisión continuará recabando pruebas mediante nuevas solicitudes de información dirigidas a Shein o a terceros, así como a través de “actividades de seguimiento o entrevistas”.

El inicio de esta investigación faculta a Bruselas a adoptar medidas adicionales, incluidas cautelares, y a aceptar eventuales compromisos de la empresa “a fin de remediar las cuestiones objeto del procedimiento”.

La Comisión Europea investiga a Shein por presunto “diseño adictivo”, falta de transparencia y venta de productos ilegales en la Unión Europea. Foto: Reuters)

La duración del proceso no está definida en la DSA y dependerá, entre otros factores, de la complejidad del caso, el grado de cooperación de la compañía y el ejercicio de sus derechos de defensa.

En noviembre del año pasado, la Comisión solicitó por tercera vez información a Shein sobre las acciones implementadas para impedir que menores accedan a bienes ilegales, “en particular muñecas sexuales de apariencia infantil y armas”.

El paso se produjo luego de que el Gobierno de Francia iniciara trámites judiciales para bloquear a la plataforma en ese país y tras una reunión entre la vicepresidenta de la Comisión encargada de la política digital, Henna Virkkunen, y la ministra delegada para Asuntos Digitales de Francia, Anne Le Henanff.

Shein: “Cooperaremos plenamente”

Por su parte, Shein manifestó su disposición a “cooperar plenamente” con la Comisión Europea en el marco del procedimiento formal.

En una reacción facilitada a EFE, la compañía aseguró que se toma “muy en serio” sus obligaciones bajo la DSA y destacó que ha realizado “inversiones significativas” para reforzar su cumplimiento normativo. Entre las medidas adoptadas mencionó «el refuerzo de la protección de los usuarios más jóvenes» y la colaboración con la CE “en el despliegue de una solución de verificación de edad”.

La empresa subrayó que la protección de los menores y la reducción de riesgos vinculados a contenidos o conductas perjudiciales “son elementos centrales en el desarrollo y la gestión” de su plataforma.

Con información de EFE.