La Comisión Europea investiga a Shein por presunto “diseño adictivo”, falta de transparencia y venta de productos ilegales en la Unión Europea. Foto: EFE.
La Comisión Europea investiga a Shein por presunto “diseño adictivo”, falta de transparencia y venta de productos ilegales en la Unión Europea. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una , incluidos productos que podrían constituir “material de abuso sexual infantil”.

Según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, el procedimiento se centra en los mecanismos que utiliza la plataforma para limitar la comercialización de , entre ellos “el contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales”.

La investigación se enmarca en la Ley de Servicios Digitales (DSA) y apunta a los “riesgos” asociados a lo que Bruselas califica como “un diseño adictivo del servicio”, que incluye la concesión de puntos o recompensas a los usuarios por su participación, así como a “los problemas que tiene para mitigar estos riesgos”.

LEA TAMBIÉN: Shein lanza plataforma en Perú: El impacto en las tiendas locales de moda

“Las características adictivas podrían tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y la protección del consumidor en línea”, explicó la Comisión.

Por último, la Comisión investigará la transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer productos a los usuarios, ya que, según la DSA, la plataforma “debe revelar los principales parámetros utilizados (…) y debe proporcionar a los usuarios al menos una opción fácilmente accesible que no se base en el perfilado para cada sistema de recomendación”.

Recopilación de pruebas

Tras la apertura del procedimiento formal, la Comisión continuará recabando pruebas mediante nuevas solicitudes de información dirigidas a o a terceros, así como a través de “actividades de seguimiento o entrevistas”.

El inicio de esta investigación faculta a Bruselas a adoptar medidas adicionales, incluidas cautelares, y a aceptar eventuales compromisos de la empresa “a fin de remediar las cuestiones objeto del procedimiento”.

La Comisión Europea investiga a Shein por presunto “diseño adictivo”, falta de transparencia y venta de productos ilegales en la Unión Europea. Foto: Reuters)
La Comisión Europea investiga a Shein por presunto “diseño adictivo”, falta de transparencia y venta de productos ilegales en la Unión Europea. Foto: Reuters)

La duración del proceso no está definida en la DSA y dependerá, entre otros factores, de la complejidad del caso, el grado de cooperación de la compañía y el ejercicio de sus derechos de defensa.

En noviembre del año pasado, la Comisión solicitó por tercera vez información a Shein sobre las acciones implementadas para impedir que menores accedan a bienes ilegales, “en particular muñecas sexuales de apariencia infantil y armas”.

El paso se produjo luego de que el Gobierno de Francia iniciara trámites judiciales para bloquear a la plataforma en ese país y tras una reunión entre la vicepresidenta de la Comisión encargada de la política digital, Henna Virkkunen, y la ministra delegada para Asuntos Digitales de Francia, Anne Le Henanff.

Shein: “Cooperaremos plenamente”

Por su parte, Shein manifestó su disposición a “cooperar plenamente” con la Comisión Europea en el marco del procedimiento formal.

LEA TAMBIÉN: Shein, gigante de ventas online, abrirá sus primeras tiendas físicas del mundo: el país elegido

En una reacción facilitada a EFE, la compañía aseguró que se toma “muy en serio” sus obligaciones bajo la DSA y destacó que ha realizado “inversiones significativas” para reforzar su cumplimiento normativo. Entre las medidas adoptadas mencionó «el refuerzo de la protección de los usuarios más jóvenes» y la colaboración con la CE “en el despliegue de una solución de verificación de edad”.

La empresa subrayó que la protección de los menores y la reducción de riesgos vinculados a contenidos o conductas perjudiciales “son elementos centrales en el desarrollo y la gestión” de su plataforma.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Cadena de supermercados francés anuncia boicot a productos del Mercosur, “Shein de competencia desleal”
Shein enfrenta escrutinio de la Unión Europea por seguridad infantil y productos ilegales
UE eliminará la exención de derechos de aduana para paquetes de menos de 150 euros

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.