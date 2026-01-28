La Unión Europea evalúa si es momento de prohibir el acceso de menores de edad a las redes sociales, en un contexto marcado por el avance de iniciativas nacionales —como la impulsada recientemente por Francia— y por una creciente preocupación sobre el impacto de estas plataformas en la salud mental de niños y adolescentes.

El debate se ha intensificado luego de que Australia aprobara una prohibición para menores de 16 años, medida que Bruselas sigue de cerca para evaluar su viabilidad legal y operativa. En paralelo, varios Estados miembros han pedido avanzar en una regulación comunitaria más estricta.

Francia, junto con Dinamarca, Grecia y España, impulsó durante meses una iniciativa a nivel europeo. Sin embargo, ante la falta de consenso inmediato, optó por avanzar de manera unilateral.

Esta semana, la cámara baja del Parlamento francés aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso de menores de 15 años a las redes sociales, iniciativa que deberá ser ratificada por el Senado para convertirse en ley.

Varios países de la UE prueban aplicaciones de verificación de edad. (Foto: Freepik)

FRANCIA AVANZA Y BRUSELAS OBSERVA

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido la necesidad de establecer una edad mínima para el uso de redes sociales, aunque ha señalado que antes se escuchará a expertos y autoridades técnicas para definir el enfoque que adoptará el bloque de los 27.

Como parte de este proceso, un grupo consultivo sobre redes sociales —anunciado en 2025— comenzará a operar este año para asesorar a la Comisión sobre medidas destinadas a proteger a los niños en internet.

“Estamos dejando todas las puertas abiertas. Vamos a recibir comentarios y luego tomar decisiones”, indicó el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.

El Parlamento Europeo, por su parte, ya se ha pronunciado a favor de una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años. Fuera del bloque, países como Malasia, Noruega y Nueva Zelanda evalúan medidas similares.

Hay nvestigaciones abiertas contra plataformas como TikTok, Facebook e Instagram (Foto: Freepik)

LEA TAMBIÉN: Tres de cada 10 jóvenes peruanos de la generación Zcompra desde redes sociales

INVESTIGACIONES A PLATAFORMAS DIGITALES

Aunque la UE aún no ha legislado específicamente sobre el acceso de menores a redes sociales, la Ley de Servicios Digitales (LSD) otorga a los reguladores amplias facultades para exigir cambios a las plataformas digitales, incluyendo la prohibición de publicidad dirigida a niños.

En este marco, la Comisión Europea abrió investigaciones en 2024 contra TikTok, Instagram y Facebook, ante la sospecha de que no hacen lo suficiente para mitigar los efectos negativos de sus algoritmos sobre la salud mental de los menores.

Uno de los focos es el denominado efecto “madriguera”, mediante el cual los algoritmos pueden conducir progresivamente a contenidos más extremos o perjudiciales.

Las autoridades comunitarias esperan presentar conclusiones preliminares durante el primer semestre del año, aunque reconocen que algunos casos requerirán más tiempo de análisis.

Mientras tanto, cinco países de la UE —incluidos Francia y Dinamarca— ya están probando aplicaciones de verificación de edad, con el objetivo de impedir que los menores accedan a contenidos nocivos en internet.