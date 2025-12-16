La primera prohibición global del uso de las principales redes sociales para menores de 16 años entrará en vigor en Australia. Conoce qué acciones adoptarán las plataformas de TikTok, Reddit y X.

La nueva prohibición entró en vigor el 10 de diciembre y restringe a los niños el acceso a algunas de las plataformas y sitios web de más populares del mundo, incluidos TikTok, Instagram y YouTube.

Las empresas se enfrentan a multas de US$ 49.5 millones australianos (32 millones de dólares estadounidenses) si no toman “medidas razonables” para cumplirla.

Según la agencia AFP, TikTok anunció que cumplirá con la inminente prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años en Australia, pero advirtió a sus usuarios que los cambios “pueden resultar molestos”.

TikTok aseguró en un comunicado que bloqueará a los internautas de menos de 16 años el día en que la nueva normativa entre en funcionamiento, lo que significa que ya no podrán tener ni crear una cuenta.

“Se notificará a los adolescentes que ya tengan un perfil que no podrán utilizarlo, ya que quedará inactivo”, dijo la plataforma de videos cortos. “Si han publicado contenido anteriormente, este ya no estará disponible para que otros lo vean en TikTok”.

El gigante de las redes sociales explicó que los jóvenes que sean bloqueados podrán presentar una apelación para demostrar su edad, por ejemplo, mediante imágenes faciales, autorización de tarjeta de crédito o identificación oficial.

Además de confirmar su edad, los adolescentes afectados podrán descargar su información, eliminar su cuenta o solicitar un recordatorio para recuperar sus perfiles cuando cumplan 16 años.

Por otro lado, el sitio web de debate Reddit presentó un recurso legal para revertir la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años en Australia, pocos días después de que entrara en vigor por ley.

Los documentos presentados ante los tribunales por la estadounidense Reddit cuestionan la validez de la nueva reglamentación, ya que “infringe la libertad implícita de comunicación política”, y solicitan su revisión por parte del Tribunal Supremo de Australia.

“A diferencia de otras plataformas incluidas en esta ley, la gran mayoría de los usuarios de Reddit son adultos, no comercializamos ni dirigimos publicidad a menores de 18 años”, afirmó la compañía en un comunicado.

En opinión de Reddit, la verificación de la edad por parte de las plataformas plantea serios problemas de privacidad, ya que la recopilación de datos personales conlleva el riesgo de fugas o piratería informática.

Por su lado, la plataforma X del magnate Elon Musk afirmó que acatará la prohibición de menores de 16 años en las redes sociales.

“No es nuestra opción, es lo que la ley australiana requiere”, indicó la empresa en un comunicado. X, antes Twitter, es la última de las 10 plataformas restringidas en definir cómo pondrá en práctica la medida australiana.

Previamente, Facebook y YouTube accedieron a tomar medidas para remover a los usuarios jóvenes.