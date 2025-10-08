La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció este martes que prohibirán el uso de redes sociales a los menores de 15 años.

Si bien no detalló cuando presentarán su propuesta, la autoridad indicó que se limitará el alcance de las plataformas digitales a adolescentes de 13 años, bajo la autorización de sus padres, en determinados casos.

“El teléfono móvil y las redes sociales roban la infancia de nuestros hijos”, indicó Frederiksen.

Según la funcionaria, el 60% de los jóvenes de entre 11 y 10 años prefiere quedarse en casa durante su tiempo libre en vez de salir con sus amigos.

Australia es uno de los países pioneros en regular el uso de internet en menores de edad. Foto: referencial

Frederiksen no demostró cómo Dinamarca controlará la prohibición del uso de redes sociales en menores de edad. Uno de los pocos países pioneros en la regulación de internet es Australia, que en 2024 aprobó un candado a TikTok, X, Facebook e Instagram en adolescentes menores de 16 años.

Grecia planteó fijar una edad de mayoría digital en la Unión Europea, donde únicamente accederían a redes sociales con el visto bueno de sus progenitores.

Con información de AFP