Redes sociales. (Foto: iStock)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

según una nueva propuesta presentada este miércoles por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La iniciativa encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) pretende examinar la actividad de los viajeros que ingresan a EE.UU. bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés).

«Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura… Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país», agregó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Orden de Trump contra amenazas extranjeras

La propuesta publicada en el Registro Federal busca ampliar la información que recolecta sobre los viajeros que ingresan al país por un periodo de tres meses bajo el programa de exención de visa.

ESTA cobija a turistas y viajeros procedentes de 42 países, el Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Qatar, entre otros.

Además de la recopilación de información de redes sociales de cinco años, la propuesta busca aumentar la cantidad de datos que se exigen a los viajeros como los números de teléfono y direcciones de correo electrónico del solicitante, utilizados durante los últimos diez años.

También solicita información de la familia del viajero, como nombres, fechas de nacimiento y lugar de nacimiento, entre otras.

El plan también incluye una nueva herramienta móvil para que cualquier extranjero registre su salida de los Estados Unidos.

CBP ha justificado la iniciativa al citar una orden de Trump, emitida en enero pasado para proteger a EE.UU. contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública.

El público tendrá la oportunidad de presentar comentarios para la medida, que supone un obstáculo para los turistas, especialmente para el Mundial 2026, que atrae una gran cantidad de turistas provenientes de países cobijados por ESTA.

Australia critica la propuesta

Por su parte, Australia cuestionó los planes de la administración de Estados Unidos y dijo que la medida supera lo que cabe esperar de «una democracia amante de la libertad».

El portavoz de Exteriores australiano, Jonno Duniam, afirmó que, si bien corresponde a Washington decidir sus propios procedimientos migratorios, la propuesta va «más allá de lo que cabría esperar de una democracia occidental amante de la libertad», según declaraciones recogidas por medios locales.

«Si Estados Unidos quiere imponer este requisito a quienes deseen pasar unas vacaciones o solicitar un visado, es asunto suyo. Pero creo que va un poco más lejos de lo que uno pensaría que haría una nación tolerante y respetuosa de las libertades», afirmó Duniam.

