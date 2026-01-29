La Comisión Europea ha despedido a un alto funcionario por infringir sus normas sobre conflictos de intereses y transparencia, dijeron este jueves fuentes comunitarias, tras haber supuestamente aceptado viajes pagados por Catar cuando era director general de Transporte del Ejecutivo comunitario.

La vicepresidenta de la Comisión Europea Henna Virkunnen anunció la decisión de la institución en una rueda de prensa en la que no se refirió personalmente al funcionario implicado sino que habló de la “conclusión de un procedimiento disciplinario” en el que se ha establecido que este trabajador infringió las normas de la institución, por lo que se han tomado “las medidas apropiadas”

Fuentes comunitarias precisaron posteriormente a EFE que el funcionario afectado es Henrik Hololei, que en 2023 era director general de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea cuando fue señalado por aceptar viajes gratis de Catar.

La investigación interna de la Comisión Europea ha revelado que Hololei infringió las normas relativas a los conflictos de intereses, la aceptación de regalos y la divulgación de información confidencial y se ha saldado con el despido del funcionario, que aún puede recurrir en un plazo de tres meses y eventualmente incluso llevar ante la justicia europea.

Hololei seguirá trabajando en la Comisión Europea hasta el próximo 16 de febrero para asegurar la “continuidad de las operaciones” en la Dirección General de Asociaciones Internacionales, donde ejercía como asesor superior tras ser relevado de su puesto como director general de Transporte.

En 2023, el Ejecutivo comunitario dijo que el análisis llevado a cabo sobre los viajes de Hololei concluía que no existía un conflicto de intereses, aunque después reconoció que fue el propio director general quien realizó esa evaluación conforme a la normativa aplicable.

Bruselas asegura, por otro lado, que el entonces director general de Transporte no estaba implicado en la negociación del acuerdo de aviación entre la UE y Catar cuando se dio a conocer que este país habría pagado algunos de sus viajes.