El déficit comercial de Estados Unidos subió un 94.6% en noviembre con respecto al mes previo hasta los US$ 56,800 millones, lo que representa un parón en la reducción progresiva de la balanza negativa, de acuerdo con los registros publicados este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA).

Las importaciones ascendieron a US$ 348,900 millones, lo que supone un 5% más, mientras que las exportaciones bajaron a US$ 292,100 millones, una caída del 3.6% frente a octubre.

El déficit comercial de bienes y servicios de Estados Unidos registrados en noviembre es un 28.7% inferior al desequilibrio comercial de 79,752 millones registrado en noviembre de 2024.

Este aumento del déficit comercial de Washington con sus socios en noviembre de 2025 reflejó un aumento de 27,900 millones en el déficit de bienes hasta alcanzar los US$ 86,900 millones y un aumento del superávit de servicios de US$ 3,000 millones hasta llegar a los US$ 30,100 millones.

Este aumento del déficit de bienes y servicios se produjo en pleno cierre del gobierno cuando decenas de agencias gubernamentales estuvieron paralizadas o con poca actividad.

El mes de noviembre es tradicionalmente el periodo en que las empresas se aprovisionan de suministros para el período vacacional de Acción de Gracias, Black Friday y Navidad, el momento de mayor consumo de todo el año en Estados Unidos, lo que contribuye a aumentar el déficit.

La venta de productos estadounidenses al extranjero en noviembre ascendió a US$ 292,000 millones, 10,900 millones menos que el mes anterior.

Por el contrario, las compras de empresas estadounidenses al exterior fueron de US$ 348,900 millones, un total de 16,800 millones más que en octubre.

El aumento de las importaciones de productos por 16,800 millones se debe principalmente a la mejora de los preparados farmacéuticos, computadoras y semiconductores.

Por su parte, las exportaciones de bienes disminuyeron en 11,100 millones por la caída de las ventas del oro no monetario, otros metales preciosos y el petróleo.

Hasta octubre de 2025 el déficit comercial de bienes y servicios aumentó en 32,900 millones con respecto al mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 4.1%.

En términos interanuales las exportaciones aumentaron un 6.3% y las importaciones crecieron un 5.8%.

Aranceles de Trump

Los analistas en general esperaban que el déficit creciera, pero la expansión del jueves fue superior al nivel proyectado por encuestas a economistas realizadas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

A principios de mes, Trump se jactó de una caída previa del déficit comercial de Estados Unidos hasta su nivel más bajo desde 2009, atribuyéndola al éxito de sus políticas económicas, incluidos los aranceles.

Pero los economistas han señalado que el aumento de las exportaciones observado en las cifras de octubre estuvo significativamente influido por el comercio de oro.

Durante el último año, las cifras comerciales de Estados Unidos se vieron muy afectadas por las oleadas de aranceles de Trump. Esto se debe a que las empresas se apresuraron a abastecerse de inventario antes de los aumentos previstos en los gravámenes.

País por país vs. EE.UU.

En cuanto a la distribución geográfica, México, Vietnam y Taiwán fueron nuevamente en noviembre los tres países con los que Estados Unidos registra el mayor déficit comercial, por delante ahora de China y la Unión Europea (UE).

Suiza fue en noviembre el país con el que Estados Unidos tuvo el mayor superávit comercial.

Los indicadores muestran que Estados Unidos tiene sus mayores déficits con México, US$ 17,800 millones; Vietnam, 16,200; Taiwan, 15,600; China, 14,700; y la UE, 14,500.

El déficit con la UE aumentó en US$ 8,200 millones hasta alcanzar los 14,500 millones en noviembre. Durante los once primeros meses del año las exportaciones al Viejo Continente ascendieron a 34,300 millones y las importaciones en 48,800.

Por otro lado, Estados Unidos mantiene superávits con Suiza, por US$ 7,800 millones; Países Bajos, 5,600; Reino Unido, 4,200; y América del Sur y Central por 5,100 millones.

Estos datos económicos se conocen cuando la economía de Estados Unidos se enfrenta a otro posible cierre parcial del Gobierno si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo antes del 30 de enero.

Elaborado con información de EFE y AFP