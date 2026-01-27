En el marco de la presentación de este documento, Jonathan Hatwell, Embajador de la UE en el Perú, y Marco Fragale, Presidente de Eurocámaras, precisaron cuáles son los “frenos” que ven para que las cifras de inversión de la UE sigan creciendo con buen ritmo en los próximos años.

Según ambos voceros, el stock de inversión extranjera directa de la UE en el Perú superó los US$ 30 mil millones entre el 2014 y 2024. Además, 800 empresas de esta región operan en nuestro país y han generado más de 100 mil empleos directos con sus operaciones.

LEA TAMBIÉN: UE e India firman acuerdo comercial histórico tras dos décadas de negociaciones

Convenios tributarios serían clave

Durante su exposición, Fragale recordó los beneficios que trae la firma de los llamados Convenios para eliminar la Doble Imposición Tributaria (CDI). A su criterio, son fundamentales para el futuro de la relación entre Perú y la UE.

“Es un driver para las inversiones europeas y en general toda inversión extranjera en Perú. Cuando uno debe pagar el mismo impuesto dos veces, claramente la inversión se hace menos eficiente”, sostuvo.

Perú tiene actualmente 9 CDI vigentes, de los cuales solo uno es con un miembro activo de la UE (Portugal). El último en ser negociado y puesto en vigencia fue, como reportó Gestión, con el Reino Unido, cuya suscripción se alcanzó en marzo del 2025.

Marco Fragale también es CEO de Orygen, una de las empresas de energía más grandes operantes en Perú. Foto: Alessandro Currarino (@photo.gec).

Desde hace un par de años, además, es conocido el interés del sector empresarial peruano por que se alcance un CDI con España. Así lo recordó Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en inPerú 2025, que se realizó en Madrid y Londres en septiembre último.

Ante ello, y consultado por este diario, Fragale reconoció que hay mucho por trabajar en torno a estos instrumentos que darían facilidades a las inversiones futuras de la UE aquí.

“Es uno de nuestros objetivos: generar una plataforma para que las autoridades peruanas y europeas, junto a representantes del empresariado, puedan tenerlo como un punto en agenda. Eso queremos, que se hable e impulsen otros CDI”, respondió.

¿“Incertidumbre” regulatoria afecta inversiones?

Tanto Hatwell como Fragale reconocieron también el valor de los Convenios de Estabilidad Jurídica (CEJ).

Estos instrumentos, que tienen rango de contrato-ley, se firman con el objetivo de que el Estado peruano dé garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, por un periodo determinado. Empresas de España y Países Bajos, miembros de la UE, están entre los mayores usuarios de los CEJ a la fecha, según datos de ProInversión.

De acuerdo con Hatwell y Fragale, los CEJ son cruciales sobre todo porque la principal preocupación de sus inversionistas está vinculada a su objetivo.

“Hay incertidumbre, pero no es política, es más una inestabilidad del marco regulatorio. Es un riesgo que ven las empresas. Cuando uno busca invertir a largo plazo, quiere que las reglas sigan iguales. Esos posibles cambios frenan inversiones”, planteó Fragale.

Según los voceros de la UE, la inseguridad ciudadana también genera costos extra para sus inversiones en Perú. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).

Esta apreciación es similar a la que Olivier Coupleux, jefe de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la UE en Perú, explicó en noviembre a Gestión.

“Lo que vemos, y se conversa también a nivel de la OCDE donde Perú quiere ingresar, es que tiene un marco regulatorio bueno, pero su problema es la implementación. Es un tema que seguiremos a futuro”, dijo entonces.

Fragale también señaló otro problema: el crecimiento de la criminalidad en el Perú. Sin dar ejemplos concretos, apuntó que hay seguros que han aumentado sus primas, por el mayor riesgo de perder activos, lo que genera que inversiones no se den por estos nuevos costos.