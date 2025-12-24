Perú aprobó las auditorías de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) de la Comisión Europea a los sistemas sanitarios para productos pesqueros, acuícolas y moluscos bivalvos.

De esa manera, nuestro país ratificó su rol como proveedor hacia la Unión Europea.

Estos análisis fueron realizados por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) —adscrito al Produce—, y confirmaron el cumplimiento de los estándares sanitarios europeos en trazabilidad, control oficial e inocuidad alimentaria.

Jesús Barrientos, viceministro de Pesca y Acuicultura, enfatizó que el resultado consolida la credibilidad global del Perú y da estabilidad al rubro.

“Perú cuenta con un sistema sanitario sólido, confiable y alineado a los más altos estándares internacionales, lo que permite asegurar el acceso de nuestros productos hidrobiológicos al mercado europeo y proteger el empleo y la actividad productiva en toda la cadena pesquera y acuícola” , mencionó.

Según Sanipes, los pescadores, productores acuícolas, extractores, plantas de procesamiento, centros de depuración y empresas exportadoras podrán seguir comercializando con mercados del viejo continente.

Cabe añadir que entre enero y octubre del corriente, los principales destinos de la exportación hidrobiológica fueron España, Alemania, Dinamarca, Italia y Bélgica: concentraron más de 260 mil toneladas métricas de productos hidrobiológicos exportados, valorizados en US$ 703.3 millones FOB.

Entre enero y octubre de 2025, los principales destinos en el mercado europeo fueron España, Alemania, Dinamarca, Italia y Bélgica. Foto: Andina

Entre los productos más demandados están:

Congelados (pota, concha de abanico y langostino)

Harina y aceite de anchoveta

Conservas de atún, caballa, bonito y anchoveta

Frente al 2024, los envíos se elevaron 61.3% en valor FOB y 158.9% en volumen.