Perú aprobó las auditorías de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) de la Comisión Europea a los sistemas sanitarios para productos pesqueros, acuícolas y moluscos bivalvos.
De esa manera, nuestro país ratificó su rol como proveedor hacia la Unión Europea.
Estos análisis fueron realizados por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) —adscrito al Produce—, y confirmaron el cumplimiento de los estándares sanitarios europeos en trazabilidad, control oficial e inocuidad alimentaria.
Jesús Barrientos, viceministro de Pesca y Acuicultura, enfatizó que el resultado consolida la credibilidad global del Perú y da estabilidad al rubro.
“Perú cuenta con un sistema sanitario sólido, confiable y alineado a los más altos estándares internacionales, lo que permite asegurar el acceso de nuestros productos hidrobiológicos al mercado europeo y proteger el empleo y la actividad productiva en toda la cadena pesquera y acuícola”, mencionó.
Según Sanipes, los pescadores, productores acuícolas, extractores, plantas de procesamiento, centros de depuración y empresas exportadoras podrán seguir comercializando con mercados del viejo continente.
Cabe añadir que entre enero y octubre del corriente, los principales destinos de la exportación hidrobiológica fueron España, Alemania, Dinamarca, Italia y Bélgica: concentraron más de 260 mil toneladas métricas de productos hidrobiológicos exportados, valorizados en US$ 703.3 millones FOB.
Entre los productos más demandados están:
- Congelados (pota, concha de abanico y langostino)
- Harina y aceite de anchoveta
- Conservas de atún, caballa, bonito y anchoveta
Frente al 2024, los envíos se elevaron 61.3% en valor FOB y 158.9% en volumen.
Para este 2026, el Produce prevé que la tendencia exportadora se mantendrá al alza, en la medida en que los países de destino cuenten con la certeza de que el Perú cumple con los criterios sanitarios.