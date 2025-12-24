El sistema de control sanitario peruano garantiza alimentos seguros y trazables, según análisis de la Comisión Europea. Foto: Produce
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Perú aprobó las auditorías de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) de la Comisión Europea a los sistemas sanitarios para

De esa manera,

Estos análisis fueron realizados por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) —adscrito al Produce—, y confirmaron el cumplimiento de los estándares sanitarios europeos en trazabilidad, control oficial e inocuidad alimentaria.

LEA TAMBIÉN: Las 5 regiones líderes del año y qué pasó con el crecimiento económico en el resto del Perú

Jesús Barrientos, viceministro de Pesca y Acuicultura, enfatizó que el resultado consolida la credibilidad global del Perú y da estabilidad al rubro.

“Perú cuenta con un sistema sanitario sólido, confiable y alineado a los más altos estándares internacionales, lo que permite asegurar el acceso de nuestros productos hidrobiológicos al mercado europeo y proteger el empleo y la actividad productiva en toda la cadena pesquera y acuícola”, mencionó.

Según Sanipes, podrán seguir comercializando con mercados del viejo continente.

LEA TAMBIÉN: Perú y Chile podrían hacer “temblar” al mundo con polo minero: esto falta para aprovecharlo

Cabe añadir que entre enero y octubre del corriente, los principales destinos de la exportación hidrobiológica fueron España, Alemania, Dinamarca, Italia y Bélgica: concentraron más de 260 mil toneladas métricas de productos hidrobiológicos exportados, valorizados en US$ 703.3 millones FOB.

Entre enero y octubre de 2025, los principales destinos en el mercado europeo fueron España, Alemania, Dinamarca, Italia y Bélgica. Foto: Andina
Entre los productos más demandados están:

  • Congelados (pota, concha de abanico y langostino)
  • Harina y aceite de anchoveta
  • Conservas de atún, caballa, bonito y anchoveta

Frente al 2024, los envíos se elevaron 61.3% en valor FOB y 158.9% en volumen.

Para este 2026, el Produce prevé que la tendencia exportadora se mantendrá al alza, en la medida en que los países de destino cuenten con la certeza de que el Perú cumple con los criterios sanitarios.

