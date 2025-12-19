Ya antes del Ministerio de la Producción (Produce) habían dimensionado estas oportunidades: 150 especies en nuestro litoral tenían una alta frecuencia potencial sin aprovechar. Ahora, César Quispe, titular Produce precisó a Gestión a qué mercados se apuntarán en los próximos años.

Por otro lado, respecto al control de la pesca ilegal, que levantó críticas en años pasados, el ministro fue tajante: no hay mayor rastro de ese problema en los registros del Produce.

¿Qué resultados registró la pesca este 2025?

Nuestras exportaciones van a superar los US$ 4,200 millones. Solo en consumo humano directo se alcanzarán US$ 2,130 millones. Es un récord, al menos desde el 2018. Se igualaría así también el registro de consumo humano indirecto, que es básicamente aceite y harina de pescado, que debe cerrar el año en US$ 2,136 millones. Se reparten 50%-50%.

¿Ese balance a la mitad es inédito?

En 2020 ocurrió algo similar, pero en menor proporción. Si no habían cuotas de anchoveta, consumo humano igualaba al indirecto, pero está vez hubieron dos temporadas. Allí está la importancia del resultado.

Con esas metas alcanzadas, que son positivas, ¿qué perspectiva se tiene para el 2026?

Esperamos que la pesca y acuicultura crezca 4.5% el próximo año. Esto porque se recuperará el cultivo de la concha de abanico, que este año se contrajo y por las inversiones que hemos hecho para revertirlo. También venimos trabajando para consolidar mercados adicionales de exportación.

Antes desde el Produce dijeron a Gestión que habían hasta 150 recursos pesqueros con alto potencial comercial. ¿Qué avances se tienen a la fecha?

El reto mayor para abrir un nuevo mercado es superar los temas sanitarios, labor que compete a Sanipes. Pero tenemos una gran noticia: la autoridad sanitaria de Europa acaba de concluir sus trabajo de revisión en esta materia para Perú.

Hace 2 años que veníamos levantando observaciones y en los próximos días nos llegará el documento de cumplimiento. Ello dará garantías a los productos que ya exportamos allá.

César Quispe, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión. Foto: Ernesto Quilcate (@photo.gec).

Es para los que ya se exportan entonces.

Así es. Para Europa estamos trabajando especialmente para impulsar la navaja. Ya hemos identificado 10 áreas de monitoreo y hasta ahora todos los resultados son aptos, pero debemos mantener ese estatus hasta que culmine su proceso.

Otro país que está realizándonos una autoría similar es China. Hay 73 especies, entre ellas destaco la centolla. Estimamos que entre 2026 y 2027 deberíamos superar el proceso y sumar esa cantidad de especies nuevas de exportación a este mercado. En ello es clave Sanipes.

En una entrevista previa, desde la entidad nos comentaron que iban a implementar una especie de fiscalización “semáforo”...

Basada en riesgos. Ya está operando constantemente. Eso nos ayuda a mejorar la supervisión: nos enfocamos especialmente en las empresas que más lo necesitan y suma al objetivo de abrir mercados.

¿Hay algún otro mercado potencial en el corto plazo?

Hemos iniciado un proyecto, junto al gobierno de Corea, para el langostino norteño. Se están analizando los componentes de su cultivo.

¿Con qué fin?

Que haya un uso mínimo o nulo de antibióticos. Ello nos abriría el mercado coreano.

Igual que con China en máximo dos años.

Así es.