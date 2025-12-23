El CeChP considera al límite entre Tacna y Arica como una "frontera viva" que podría aprovecharse mejor. (Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP).
El CeChP considera al límite entre Tacna y Arica como una "frontera viva" que podría aprovecharse mejor. (Photo by RODRIGO ARANGUA / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El 2026 será importante para dos vecinos en América Latina. Perú y Chile iniciarán nuevos mandatos presidenciales el próximo año, una “coincidencia” en el ciclo político que, a criterio del empresariado, abre una gran oportunidad para fortalecer aún más una relación comercial que ya tiene más de dos décadas de resultados.

TE PUEDE INTERESAR

José Antonio Kast llegará a Perú: Presidente electo de Chile visitará a José Jerí
El péndulo: ¿Funcionará en las elecciones de Perú como en Chile, Argentina o Ecuador?
Anglo y Teck obtienen aprobación de Canadá para formar minera enfocada en Perú y Chile

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.