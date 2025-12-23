Gestión conversó con Guillermo Ferreyros, presidente del capítulo peruano del Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CeChP), quien identificó cuáles son estos espacios de trabajo conjunto que podrían abordarse más pronto que tarde.

José Antonio Kast anunció que visitará Perú en enero, previo a su toma de mando en Chile, que será en marzo. El presidente José Jerí, por su parte, invitó al chileno a realizar un Gabinete Binacional Perú-Chile en el segundo bimestre del próximo año.

Minería, el principal punto común

A criterio de Ferreyros, la renovación paralela de mandatarios de los dos países es una oportunidad para desarrollar la complementariedad comercial entre ambos. En la lista de pendientes, la minería es el primer sector a tocar.

Al respecto, recalcó que las zonas generadoras de cobre de Perú y Chile, juntas, bordean el 50% de la producción total del mineral, clave en la transición energética, lo que mantiene altos sus precios.

“Tanto empresas mineras peruanas como chilenas han hecho ya cosas impresionantes. Hay oportunidades para ofrecer productos en conjunto. El sur del Perú y el norte de Chile son el polo minero más importante del mundo”, resaltó.

Guillermo Ferreyros, presidente del capítulo peruano del Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CeChP) Foto: ComexPerú.

El vocero del CeChP puntualizó que su organización ve espacios allí para que, en consorcio, empresas peruanas y chilenas abastezcan a grandes mercados, como el Asia, donde esta China, el principal destino de exportación de ambos países.

Explicó que ese debería ser el siguiente reto en la relación bilateral. No solo buscar que siga creciendo la inversión chilena en Perú o viceversa, sino reconocer el potencial compartido, en cobre en este caso, y evaluar los beneficios de comercial productos mineros asociados al mineral como un solo vendedor.

“El objetivo es ver cómo los 2 países podemos complementarnos para ganar más mercados en el mundo a nivel minero, tanto en bienes como servicios. Eso debe ser tomado en cuenta por los ministros de energía y minas”, sugirió Ferreyros.

Coincidencias en el agro que abren puertas

Si bien la minería es el principal sector que Perú y Chile comparten, por la calidad de sus productos, otro es la agroexportación.

Consultado por si en este ámbito económico los dos países son mercados competidores, Ferreyros más bien consideró que los empresarios de este rubro han aprendido como ocupar los meses del año para abastecer a los mercados que demandan su oferta.

“Somos socios estratégicos. Si bien competimos en mercados globales, también nos complementamos porque nuestra estacionalidad es opuesta en las exportaciones. Eso nos permite asegurar un abastecimiento continúo al mundo”, explicó.

Uvas, paltas y arándanos lideran la agroexportación peruana. (Foto: Andina)

Como prueba de ello, Ferreyros citó el caso de varios productos donde Chile y Perú son fuertes exportadores. Uno de ellos es la uva.

La “ventana exportadora” de Perú es entre octubre y enero, con un pico importante en noviembre. Por su parte, Chile abastece los mercados entre enero y mayo, con un pico entre marzo y abril. Una situación similar se presentaría para los arándanos y la palta.

“Chile concentra su oferta cuando Perú no lo hace. Allí está la complementariedad. Esa es una de las cosas que debemos seguir impulsando para otros productos agroindustriales que demanda el mundo”, refirió.

Control fronterizo, ¿primer punto en agenda?

Desde la campaña, Kast dejó en claro que un asunto a resolver en su gobierno será el control migratorio, incluso llegando a grabar un vídeo en la frontera de Arica y Tacna.

Como reportó Gestión, su plan “Escudo Fronterizo” precisa que, si países como Perú no colaboran con esta misión, podría sufrir “represalias económicas y diplomáticas”. Una amenaza que, para Ferreyros, no se aplicará porque Jerí ha demostrado desde que Kast ganó las elecciones su predisposición a dialogar.

Sin embargo, el vocero del CeChP deja en claro que sí será necesario tomar medidas conjuntas para controlar la migración irregular en la “frontera viva” que comparten ambos países. Para ello, la organización tiene 2 propuestas.

Una sería evaluar replicar el Migracheck, sistema tecnológico que usan peruanos y extranjeros residentes en Perú para acceder al país vía el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con mayor rapidez y facilidad. El otro, busca reconocer el flujo constante de personas entre las dos localidades que forman el límite terrestre entre Perú y Chile.

Aumenta la vigilancia en la frontera Perú-Chile tras el triunfo de José Antonio Kast. (Foto: Andina)

“Muchas personas de Arica y Tacna podrían tener un carnet especial para reducir el tiempo que les toma cruzar la frontera. Varios de ellos van a trabajar, incluido médicos. Es una frontera viva a la que hay que sacarle provecho, pero con los controles de seguridad debidos”, sostuvo.

Mejorar estas condiciones de tránsito serán claves, remarcó Ferreyros, porque hay un potencial turístico aún por explotar, a raíz del interés de los empresarios asiáticos en la región.

“Articular un corredor turístico Perú-Chile para la gente que viene del Asia es otra área que podría trabajarse. Eso va de la mano con facilitar el comercio digital. Hay herramientas y buenas prácticas adoptándose en el APEC, donde están ambas naciones, que podrían ser adoptadas también en la Alianza del Pacífico”, agregó.