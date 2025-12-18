Pipes at the Codelco El Teniente mine in Machali, Chile, on Wednesday, April 2, 2025. Copper extended its retreat from a nine-month high as sentiment in industrial metals markets soured ahead of new tariffs from US President Donald Trump. Photographer: Cristobal Olivares/Bloomberg
El Gobierno de Canadá aprobó la adquisición de Teck Resources Ltd. por parte de Anglo American Plc, allanando el camino para la creación de un gigante metalúrgico de US$ 50,000 millones centrado en minas de cobre en Chile y Perú.

