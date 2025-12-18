La aprobación, bajo la Ley de Inversiones de Canadá, formaliza los compromisos asumidos por las mineras en septiembre y se produce una semana después de que los accionistas de ambas empresas dieran su consentimiento al acuerdo.

“La aprobación del gobierno de Canadá representa un importante avance en la formación de Anglo Teck, un nuevo líder mundial en minerales críticos con sede en Canadá”, declaró Jonathan Price, director ejecutivo de Teck, en un comunicado.

El acuerdo de Anglo para adquirir Teck, cerrado hace unos tres meses, le dará acceso a la cartera de minas de cobre de la firma canadiense justo cuando el metal se cotiza cerca de máximos históricos. El negocio de cobre de Anglo también ha llamado la atención de sus rivales, ya que la compañía con sede en Londres rechazó en dos ocasiones las propuestas de BHP Group, la mayor minera del mundo.

Anglo y Teck acordaron reforzar sus compromisos previos sobre la nueva sede, que estará en Vancouver. Dos tercios de los altos ejecutivos de Anglo Teck deberán residir principalmente en Canadá, y la junta directiva tendrá una representación canadiense del 50% durante siete años, según la ministra de Industria, Melanie Joly.

Jonathan Price, CEO de Teck Resources.

La ministra afirmó que el acuerdo garantizaría 4,000 empleos en el país, equivalentes a la cantidad actual de empleos de Teck. Otras aprobaciones regulatorias aún están en curso, aunque el acuerdo ya recibió el visto bueno de las autoridades de competencia de Australia.

“Con la aprobación bajo la Ley de Inversiones de Canadá y la retirada de BHP de presentar una oferta por Anglo, las posibilidades de que la fusión se complete aumentan significativamente”, declaró el analista del Banco Nacional de Canadá, Shane Nagle, en una nota del martes.

La transacción aún requiere la aprobación de los reguladores de Europa, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Chile y China en relación con cuestiones antimonopolio, señaló Nagle, y añadió que Anglo Teck obtendría el control de poco menos del 5% del mercado del cobre.

China y otras jurisdicciones podrían oponerse al acuerdo debido a la importancia del cobre como un mineral crítico con oferta limitada, según comentaron analistas de Jefferies, entre ellos Christopher LaFemina, en una nota del martes. “Nuestra hipótesis de base es que este acuerdo se concreta, pero aún existen riesgos claros”.

Las empresas afirmaron que buscarán su inclusión en los principales índices bursátiles de Canadá y se comprometieron a invertir al menos 4,500 millones de dólares canadienses (US$ 3,300 millones) en Canadá en un plazo de cinco años. Anglo Teck también anunció que invertirá al menos 10,000 millones de dólares canadienses en el país durante 15 años, lo que implicaría extender la vida útil de la mina de cobre Highland Valley, mejorar la capacidad de procesamiento del complejo de refinación Trail y avanzar en el desarrollo de dos proyectos cupríferos.

Los activos cupríferos de Teck han sido codiciados durante mucho tiempo por las principales empresas mineras, aunque su mina insignia, Quebrada Blanca, en el norte de Chile, se ha visto afectada por problemas operativos. Anglo Teck posee una mina de cobre vecina llamada Collahuasi.

Anglo acordó pagar 1.3301 acciones por cada acción de Teck en un acuerdo que ambas compañías presentaron como una transacción sin prima cuando se anunció.