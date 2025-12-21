El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda al salir del palacio de gobierno de la Casa Rosada tras reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires, el 16 de diciembre de 2025. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda al salir del palacio de gobierno de la Casa Rosada tras reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires, el 16 de diciembre de 2025. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, en donde también visitará al mandatario José Jerí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su cuenta en la red social X,

“Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno”, se lee en el pronunciamiento.

LEA TAMBIÉN: ¿Kast tomaría “represalias” contra Perú si no colabora en control migratorio? Esto dice su plan

José Antonio Kast anunció una gira en países vecinos, tras ser elegido el próximo presidente de Chile, en donde su primer destino fue Argentina.

“Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”, se lee en un post en su cuenta en X.

LEA TAMBIÉN: “Hijo de Hitler”: Chile protesta por dichos “inaceptables” de presidente de Colombia contra Kast

Cabe recordar que no sería la primera vez que el mandatario electo chileno llega al Perú. En octubre de 2023, Kast estuvo en la Municipalidad de Lima, en este entonces liderada por Rafael López Aliaga, donde fue condecorado con la medalla de Lima por “su rol en la promoción de la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia y la libertad de conciencia”

Asimismo, el a llevar a cabo el Gabinete Binacional Perú–Chile en el segundo bimestre de 2026.

Kast gobernará Chile entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030.

No es la primera vez que Kast visita Perú. En octubre de 2023, la Municipalidad de Lima lo condecoró con la Medalla de Lima. Foto: Municipalidad de Lima.
No es la primera vez que Kast visita Perú. En octubre de 2023, la Municipalidad de Lima lo condecoró con la Medalla de Lima. Foto: Municipalidad de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Secretario de Estado de EE.UU. visitará el Perú en el primer trimestre del 2026
Suecia reabrirá su embajada en Perú en 2026 después de tres años de inactividad
José Jerí sobre asilo a Betssy Chávez: “No es un tema importante”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.