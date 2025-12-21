El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará a Perú, como parte de una gira por países de la región, en donde también visitará al mandatario José Jerí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su cuenta en la red social X, informó que Kast llegará al país en enero de 2026.

“Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno”, se lee en el pronunciamiento.

#NoticiasTorreTagle | Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente @josejeriore en Palacio de Gobierno. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 21, 2025

José Antonio Kast anunció una gira en países vecinos, tras ser elegido el próximo presidente de Chile, en donde su primer destino fue Argentina.

“Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”, se lee en un post en su cuenta en X.

Cabe recordar que no sería la primera vez que el mandatario electo chileno llega al Perú. En octubre de 2023, Kast estuvo en la Municipalidad de Lima, en este entonces liderada por Rafael López Aliaga, donde fue condecorado con la medalla de Lima por “su rol en la promoción de la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia y la libertad de conciencia”

Asimismo, el presidente José Jerí invitó a José Antonio Kast a llevar a cabo el Gabinete Binacional Perú–Chile en el segundo bimestre de 2026.

Kast gobernará Chile entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030.